Уряд Словенії вніс Україну у список країн червоної зони. Усі, хто в'їжджають туди з України, мають пройти обов'язкову самоізоляцію.

Оновлений список країн червоної зони опублікували на сайті уряду Словенії.

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Нові правила набувають чинності з 21 серпня. Це означає, що всі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Однак є винятки – люди, які мають посвідку на проживання в Словенії або володіють там нерухомістю.

Всього в списку червоної зони Словенії перебувають 74 країни. Зокрема, Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші.

Зверніть увагу! Словенія перебуває в "зеленому списку" країн для України. Це дає можливість мандрівникам звідти не проходити двотижневу самоізоляцію в Україні.

До слова, Словенія посідає 7-му сходинку у списку країн, найбезпечніших для подорожей у 2020 році. Найбезпечнішою країною аналітичний сервіс Numbeo назвав Катар. Детальніше – за посиланням.



Найбезпечніші країни для мандрів / Інфографіка 24 каналу