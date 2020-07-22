Для подорожей у 2020 році найбезпечнішою країною був названий Катар. За рейтингом аналітичного сервісу у трійку також ввійшли Тайвань та ОАЕ.

Аналітичний сервіс Numbeo опублікував рейтинг країн, у які безпечно подорожувати. Антирейтинг за даними сервісу очолила Венесуела.

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Десятка безпечних країн для мандрів

Перше місце займає Катар з 88,1 балу;

Друге належить Тайваню – 84,7 бала;

ОАЕ – 84,5 бали;

Грузія – 79,5 бала;

Оман – 79,4;

Гонконг – 79,1 бала;

Словенія – 79;

Острів Мен – 78,7 бала;

Швейцарія – 78,4 бала;

Японія – 78,3 бала.

А ось Україна отримала рейтинг 51,16. Її випередили Росія з результатом 59,40, Білорусь з 74,98 та Нікарагуа – 54,46.



Найбезпечніші країни для мандрів / Інфографіка 24 каналу

Для генерування рейтингу, були використані дані, яким не більше 36 місяців. Індекс переробляється два рази на рік.

Індекс злочинності: