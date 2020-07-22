Найбезпечніші країни для подорожей: інфографіка
Для подорожей у 2020 році найбезпечнішою країною був названий Катар. За рейтингом аналітичного сервісу у трійку також ввійшли Тайвань та ОАЕ.
Аналітичний сервіс Numbeo опублікував рейтинг країн, у які безпечно подорожувати. Антирейтинг за даними сервісу очолила Венесуела.
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Десятка безпечних країн для мандрів
- Перше місце займає Катар з 88,1 балу;
- Друге належить Тайваню – 84,7 бала;
- ОАЕ – 84,5 бали;
- Грузія – 79,5 бала;
- Оман – 79,4;
- Гонконг – 79,1 бала;
- Словенія – 79;
- Острів Мен – 78,7 бала;
- Швейцарія – 78,4 бала;
- Японія – 78,3 бала.
А ось Україна отримала рейтинг 51,16. Її випередили Росія з результатом 59,40, Білорусь з 74,98 та Нікарагуа – 54,46.
Найбезпечніші країни для мандрів / Інфографіка 24 каналу
Для генерування рейтингу, були використані дані, яким не більше 36 місяців. Індекс переробляється два рази на рік.
Індекс злочинності:
- рівень злочинності нижче 20 – дуже низький;
- між 20 та 40 – низький;
- між 40 та 60 – помірний;
- рівень злочинності між 60 до 80 – високий;
- понад 80 – дуже високий.