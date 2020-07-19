Хоч і низка країн уже відкрили свої кордони для туристів, все ж багато з них встановлюють жорсткі умови для в’їзду. Зокрема, до кількох держав ви не зможете потрапити без страхування на випадок захворювання на COVID-19.

Сайт 24 каналу розповідає, для яких закордонних поїздок потрібно оформлювати таке страхування та які витрати покриває поліс.

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Страхування від COVID-19 за кордоном: де це необхідно?

З чинним статусом та умовами в’їзду до країн світу ви можете ознайомитися за допомогою інтерактивної мапи від МЗС України, дані якої оновлюються щодня. Станом на сьогодні страховий поліс, який покриває витрати на лікування COVID-19, при в’їзді вимагають Туреччина та Танзанія.

Однак оформлювати відповідні документи рекомендовано для будь-яких закордонних поїздок без винятку. Варто зазначити, що не всі страхові поліси покривають лікування COVID-19, тому деталі потрібно уточнювати.

У Туреччині таке страхування можна купити по прильоту в аеропорт. 21 червня тут презентували новий страховий поліс від коронавірусу для туристів. Сума страхового покриття – від 2 до 7 тисяч євро, вартість полісу – від 13 до 23 євро. Придбати його можна онлайн, в туроператорів або в авіакомпанії.



У Туреччині поліс можна придбати по прильоту / Фото unsplash

Що покриває поліс?

Якщо ви бажаєте оформити страховку самостійно, це можна зробити у низці українських страхових компаній. Стандартний пакет загалом передбачає покриття витрат на проведення тесту та лікування COVID-19 на період до 15 днів.

Придбавши розширений пакет, турист отримує продовжену на 10 днів дію полісу на випадок, якщо він затримався за кордоном через хворобу, а також – зміну дати зворотнього квитка. Страхування може бути і розширене – при перебуванні за кордоном до 365 днів.



Поліс можна оформити самостійно, або ж у туроператора / Фото unsplash

Вартість страхування залежить від країни прибуття, пакету послуг, тривалості подорожі та ліміту покриття. Витрати на обсервацію та карантин більшість страхових полісів не покривають.



Страховка з покриттям витрат на лікування COVID-19 може входити і у вартість туру. Крім того, є можливість оформити страхування на випадок інфікування ще до виїзду за кордон – аби втрати були мінімальними. Тоді людині повністю або частково повернуть вартість туру. Зокрема, в умовах пандемії COVID-19 договори також можуть передбачати захист від таких ризиків:

"закриття" країни, де оголошено епідемію COVID-19;

діагностований COVID-19 в Україні – перенесення чи скасування поїздки через це;

неможливість скористатися зворотним рейсом через перебування на самоізоляції (внаслідок хвороби або контактування з хворим).

Страхові компанії також не завжди оплачують тести на COVID-19, які є обов’язковою умовою для в’їзду в деякі країни. Крім того, поліс може діяти лише за кордоном (тобто витрати на лікування в Україні для українців у такому випадку не передбачені).

Що варто врахувати перед поїздкою за кордон?

Українцям рекомендують в принципі утриматися від подорожей за кордон без нагальної потреби.

Якщо ж варіантів немає, МЗС радить перед поїздкою обов'язково сконтактувати з авіакомпанією чи туристичною фірмою, через яку бронювали подорож, для уточнення актуального стану обмежень у країні – ситуація може динамічно змінюватися. Також варто сконтактувати з дипломатичною установою України в державі, куди запланували подорож, та відповідним представництвом тут.



Наразу рекомендують утриматися від поїздок за кордон / Фото unsplash

На випадок надзвичайної ситуації, як от скасування чи перенесення рейсу, слід подбати про наявність додаткових грошей (як готівкових, так і на картці), необхідних особисто вам медикаментів (краще брати "з запасом") та засобів індивідуального захисту (маски, антисептики тощо).