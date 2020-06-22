Туристам в Туреччині пропонують страховий поліс від COVID-19: скільки коштує і де купити
Туреччина 21 червня презентувала новий страховий поліс від коронавірусу для туристів. В турецькому уряді пояснили, що не всі поліси можуть покрити лікування COVID-19.
Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой зустрівся із послами 50 країн й представив нову страхівку. Про це повідомляє Тravel Weekly.
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Як і де можна буде придбати страхові поліси в Туреччині для туристів
- Сума страхового покриття складе від 2 до 7 тисяч євро, ціна за поліс – від 13 до 23 євро.
- Купити його можна буде онлайн, в туроператорів або в авіакомпанії з 1 липня.
- Рішення затвердити страховку в Туреччині схвалили, оскільки не всі стандартні страхові поліси туристів покривають лікування COVID-19.
Що відомо про туристичні поїздки українців у Туреччину
- З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України.
- Влада Туреччини запевняє, що створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.
- Українські туристи зможуть полетіти на відпочинок до Туреччини без необхідності проходити самоізоляцію та тестування на коронавірус.
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