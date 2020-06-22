Туреччина 21 червня презентувала новий страховий поліс від коронавірусу для туристів. В турецькому уряді пояснили, що не всі поліси можуть покрити лікування COVID-19.

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой зустрівся із послами 50 країн й представив нову страхівку. Про це повідомляє Тravel Weekly. Актуально Туреччина запроваджує обмежувальні заходи на вихідні через збільшення випадків COVID-19 Як і де можна буде придбати страхові поліси в Туреччині для туристів Сума страхового покриття складе від 2 до 7 тисяч євро, ціна за поліс – від 13 до 23 євро.

Купити його можна буде онлайн, в туроператорів або в авіакомпанії з 1 липня.

Рішення затвердити страховку в Туреччині схвалили, оскільки не всі стандартні страхові поліси туристів покривають лікування COVID-19. Що відомо про туристичні поїздки українців у Туреччину З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України.

Влада Туреччини запевняє, що створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.

Українські туристи зможуть полетіти на відпочинок до Туреччини без необхідності проходити самоізоляцію та тестування на коронавірус. Зверніть увагу! Протягом останніх днів у Туреччині фіксують зростання темпів поширення COVID-19. Влада країни вирішила ввести обмежувальні заходи на вихідні. Зокрема, мовиться про комендантську годину, яка діятиме з 9:00 до 15:00 у всіх провінціях Туреччини. Радимо ознайомитись Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців