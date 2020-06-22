Туристам в Турции предлагают страховой полис от COVID-19: сколько стоит и где купить
Турция 21 июня презентовала новый страховой полис от коронавируса для туристов. В турецком правительстве объяснили, что не все полисы могут покрыть лечение COVID-19.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой встретился с послами 50 стран и представил новую страховку. Об этом сообщает Тravel Weekly.
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Как и где можно будет приобрести страховые полисы в Турции для туристов
- Сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тысяч евро, цена за полис – от 13 до 23 евро.
- Купить его можно будет онлайн, у туроператоров или в авиакомпании с 1 июля.
- Решение утвердить страховку в Турции одобрили, поскольку не все стандартные страховые полисы туристов покрывают лечение COVID-19.
Что известно о туристических поездках украинцев в Турцию
- С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины.
- Власти Турции уверяют, что создадут все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев летом.
- Украинские туристы смогут полететь на отдых в Турцию без необходимости проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус.
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