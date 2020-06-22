Турция 21 июня презентовала новый страховой полис от коронавируса для туристов. В турецком правительстве объяснили, что не все полисы могут покрыть лечение COVID-19.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой встретился с послами 50 стран и представил новую страховку. Об этом сообщает Тravel Weekly. Актуально Турция вводит ограничительные меры на выходные из-за увеличения случаев COVID-19 Как и где можно будет приобрести страховые полисы в Турции для туристов Сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тысяч евро, цена за полис – от 13 до 23 евро.

Купить его можно будет онлайн, у туроператоров или в авиакомпании с 1 июля.

Решение утвердить страховку в Турции одобрили, поскольку не все стандартные страховые полисы туристов покрывают лечение COVID-19. Что известно о туристических поездках украинцев в Турцию С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины.

Власти Турции уверяют, что создадут все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев летом.

Украинские туристы смогут полететь на отдых в Турцию без необходимости проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус. Обратите внимание! В течение последних дней в Турции фиксируют рост темпов распространения COVID-19. Власти страны решили ввести ограничительные меры на выходные. В частности, говорится о комендантском часе, который будет действовать с 9:00 до 15:00 во всех провинциях Турции. Советуем ознакомиться Онлайн-карта для путешествий во времена пандемии: куда пускают украинцев