Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные. Все из-за стремительного увеличения количества новых больных коронавирусом.

В Турции вводят комендантский час на выходные. Он будет действовать с 9:00 до 15:00 во всех провинциях Турции, сообщает издание Hurriyet.

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Такие же ограничения будут действовать и на следующих выходных – 27 и 28 июня. Власти страны решили ввести ограничения в том числе и по причине выпускных школьных экзаменов и вступительных в университеты. По мнению турецких властей, комендантский час поможет избежать скопления большого количества людей на улицах.

Одновременно совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.

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