Турция вводит ограничительные меры на выходные из-за увеличения случаев COVID-19
Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные. Все из-за стремительного увеличения количества новых больных коронавирусом.
В Турции вводят комендантский час на выходные. Он будет действовать с 9:00 до 15:00 во всех провинциях Турции, сообщает издание Hurriyet.
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Такие же ограничения будут действовать и на следующих выходных – 27 и 28 июня. Власти страны решили ввести ограничения в том числе и по причине выпускных школьных экзаменов и вступительных в университеты. По мнению турецких властей, комендантский час поможет избежать скопления большого количества людей на улицах.
Одновременно совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.
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Коронавирус в Турции: главное
- В последние дни в Турции фиксируют рост темпа распространения коронавирусной инфекции.
- За время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали почти 185 тысяч случаев заболевания, примерно 4 800 человек умерли. Но выздороветь удалось 156 022 людям.
- Несмотря на большое количество больных, Турция все же начнет туристический сезон. Ведь доля туризма в экономике страны является значимой.
- С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины. Власти Турции уверяют, что создадут все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев летом.