Турция открывает границы для украинских туристов с 1 июля. Проходить самоизоляцию и сдавать тест на коронавирус не нужно, но украинцы должны придерживаться норм безопасности авиаперевозчиков.

В случае выявления повышенной температуры при температурном скрининге путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в твиттере.

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Заметим, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Заметим, что с 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Готовы принять украинцев пока только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".

Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

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