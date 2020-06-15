Авиасообщение в Украине хоть и возобновилось, но путешествовать все равно опасно. Поэтому в Украине еще большую популярность приобретет внутренний туризм. Хоть и с определенными ограничениями, но внутреннее сообщение начало действовать, и это хорошая возможность запланировать летний отпуск.

Курорты еще ожидают официальной информации относительно ограничений и правил, которые будут действовать во время эпидемии коронавируса в Украине. Но выбрать жилье в популярных туристических направлениях можно на платформе OLX и самостоятельно отвечать за свою безопасность.

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Сколько стоит отдых на море

Самый большой выбор недвижимости возле моря в Одессе – здесь более 1,5 тысяч предложений. В Одессе можно найти бюджетные однушки за 500 гривен в сутки, и тройки за 1250 гривен. А аренда домов в "Южной Пальмире" в среднем будет стоить 1,5 тысячи гривен в сутки.

Отдых возле Азовского моря, а точнее в Бердянске, обойдется в 300 гривен в сутки – однокомнатное жилье. А двухкомнатная или трехкомнатная квартира в Бердянске будет стоить 450 гривен и 500 гривен в сутки соответственно. Аренда дома получится – 1000 гривен в сутки.

Черноморск в Одесской области подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города. Посуточная аренда дома в среднем будет стоить 1,5 тысячи гривен, а единички и двойки – 450 – 500 гривен в сутки соответственно. Трехкомнатные квартиры стоят так же, как и дома – 1000 гривен в сутки.

Город Южный расположен под Одессой, и здесь предлагают много вариантов для проживания. Аренда однушек в среднем стоит 400 гривен, а сутки в двойке будут стоить – 500 гривен, в тройке – 800 гривен.

В Каролино-Бугазе дом для большой семьи можно найти за 2 тысячи гривен в сутки, а отдельное жилье в Затоке – по 1,5 тысячи гривен.

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Сколько будет стоить отдых в горах

Лучшие горные курорты – в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Больше всего предложений арендовать жилье можно найти в Яремче, Ивано-Франковская область. В среднем за сутки здесь попросят тысячу гривен. В Микуличине аренда отдельного жилья стоит – 1200 гривен. А в Ворохте можно снять дом за 500 гривен в сутки.

Но дешевле всего в горах можно отдохнуть в Славском за 300 гривен в сутки, или арендовать двухкомнатную квартиру в Берегово за 200 гривен.



Сколько стоит отдых в Украине / Инфографика 24 канала

Как путешествовать безопасно