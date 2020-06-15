Авіасполучення в Україні хоч і відновились, але подорожувати все одно небезпечно. Тому в Україні ще більшої популярності набуде внутрішній туризм. Хоч і з певними обмеженнями, але внутрішнє сполучення почало діяти, і це добра нагода запланувати літню відпустку.

Курорти ще очікують офіційної інформації щодо обмежень і правил, які будуть діяти під час епідемії коронавірусу в Україні. Але обрати житло у популярних туристичних напрямках можна на платформі OLX і самостійно відповідати за свою безпеку.

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Скільки коштує відпочинок на морі

Найбільший вибір нерухомості біля моря в Одесі – тут понад 1,5 тисячі пропозицій. В Одесі можна знайти бюджетні одинички за 500 гривень на добу, та трійки за 1250 гривень. А оренда будинків у "Південній Пальмірі" в середньому буде коштувати 1,5 тисячі гривень за добу.

Відпочинок біля Азовського моря, а точніше у Бердянську, обійдеться 300 гривень за добу – однокімнатне житло. А двокімнатна чи трикімнатна квартира в Бердянську буде коштувати 450 гривень і 500 гривень за добу відповідно. Оренда будинку вийде – 1000 гривень за добу.

Чорноморськ на Одещині підійде для тих, хто хоче відпочити від шумного міста. Подобова оренда будинку в середньому буде коштувати 1,5 тисячі гривень, а одинички та двійки – 450 – 500 гривень на добу відповідно. Трикімнатні квартири вартують так само, як і будинки – 1000 гривень за добу.

Місто Южне, розташоване під Одесою, і тут пропонують багато варіантів для проживання. Оренда одиничок у середньому коштує 400 гривень, а доба у двійці вартуватиме – 500 гривень, у трійці – 800 гривень.

У Кароліно-Бугазі будинок для великої родини можна за 2 тисячі гривень у добу, а окреме житло в Затоці – за 1,5 тисячі гривень.

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Скільки буде коштувати відпочинок у горах

Найкращі гірські курорти це у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Найбільше пропозицій орендувати житло можна знайти в Яремче, Івано-Франківська область. У середньому за добу тут попросять тисячу гривень. У Микуличині оренда окремого житла коштує – 1200 гривень. А у Ворохті можна винайняти будинок за 500 гривень на добу.

Але найдешевше у горах можна відпочити в Славському за 300 гривень за добу, або орендувати двокімнатну в Береговому за 200 гривень.

Як подорожувати безпечно