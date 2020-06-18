Туреччина відкриває кордони для українських туристів з 1 липня. Проходити самоізоляцію та здавати тест на коронавірус не потрібно, але українці мають дотримуватися норм безпеки авіаперевізників.

У разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожуючим буде пропонуватись пройти тестування на COVID-19, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у твітері.

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Зауважимо, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

Зауважимо, що з 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Країни ЄС поки дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені".

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



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