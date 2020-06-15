Від сьогодні в Україні відновлюється міжнародне авіасполучення. Найпопулярнішим напрямком може стати Албанія, але ще немає точно інформації від інших країн. Також змінились умови перевезення в літаках.

Про нові умови перевезення в чартерних рейсах та куди й коли українцям планувати відпустку – про це в ефірі 24 каналу розповіла співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.

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Умови перевезення в чартерних рейсах

За словами Бойко, ще немає жорстких протокольних вимог щодо перевезень у літаках. В авіакомпаніях кажуть, що планують повну посадку, але з дотриманням норм безпеки: пасажири повинні перебувати в масках. Деякі авіакомпанії скасували ручну поклажу, щоби зменшити соціальні контакти.

Проте система вентиляції в літаках така, що дозволяє пасажирам перебувати близько одне до одного, проте мінімально контактувати. На трансферах людей розсаджуватимуть у шаховому порядку,

– зазначила Бойко.

Про Албанію

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що від сьогодні українців готові приймати в Албанії та США без обмежень на кордоні.

"Будь-який напрямок можна розглядати як той, що цікавить. Оскільки зараз мало пропозицій. Албанія – досить молодий напрям, є лише 4 – 5 років на ринку України. Там середні ціни. Але ще не відомо, як зустрічатимуть туристів після приїзду", – сказала Бойко.

Якщо буде 2-тижнева обсервація, тоді у виїзного туризму немає перспектив цього сезону. Якщо ж цього не буде, то Албанія буде одним із найпопулярніших напрямків для України.

Туреччина

Відновити сполучення з Туреччиною планують з 1 липня. Як повідомила експертка, будь-яка країна зараз керується нормами безпеки.

У Туреччині перед тим, як запрошувати туристів, готелі отримують санітарний сертифікат. Він чітко регламентує кількість людей у готелі, відстані між лежаками. Режим "все включено" все ж буде збережений, але його видозмінять: не буде прямого доступу до їжі,

– пояснила Бойко.

Проте, за словами експертки, пропозицій гарячих турів буде мало, бо підвищені заходи безпеки потребують більше грошових вкладень.

Єгипет

Інформації про те, коли можна буде літати в Єгипет ще немає. Партнери чекають відкриття кордонів. Проте зараз там досить спекотно. Експертка зазначила, що радше розглядала б як варіант Кіпр та Чорногорію. Вони щотижня відстежують ситуацію в країнах.

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Коли варто планувати відпустку

За словами співзасновниці туроператора, прогнозів цього року немає. Варто почекати ще кілька днів, перш, ніж купувати квитки й планувати відпустку.

"Скоро стане зрозуміло, чи готові інші країни приймати українців. Найголовніше питання – як люди повертатимуться в Україну, яких вказівок дотримуватись", – підсумувала Бойко.

Куди зараз можуть полетіти українці

Поки полетіти можна у такі країни:

США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

(нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань; Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

(майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань; Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;

(кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття; Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.



Які кордони відкриються для українських туристів / Інфографіка 24 каналу

