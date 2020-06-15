Как и куда планировать отпуск этим летом: эксперт о популярных направлениях
С сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение. Самым популярным направлением может стать Албания, но нет точной информации от других стран. Также изменились условия перевозки в самолетах.
О новых условиях перевозки в чартерных рейсах и куда и когда украинцам планировать отпуск – об этом в эфире 24 канала рассказала соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.
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Условия перевозки в чартерных рейсах
По словам Бойко, еще нет жестких протокольных требований по перевозкам в самолетах. В авиакомпаниях говорят, что планируют полную посадку, но с соблюдением норм безопасности: пассажиры должны находиться в масках. Некоторые авиакомпании отменили ручную кладь, чтобы уменьшить социальные контакты.
Однако система вентиляции в самолетах такова, что позволяет пассажирам находиться близко друг к другу, однако минимально контактировать. На трансферах людей будут рассаживать в шахматном порядке,
– отметила Бойко.
Об Албании
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с сегодняшнего дня украинцев готовы принимать в Албании и США без ограничений на границе.
"Любое направление можно рассматривать как интересное, поскольку сейчас мало предложений. Албания – достаточно молодое направление, только 4-5 лет на рынке Украины. Там средние цены. Но еще не известно, как будут встречать туристов после приезда", – сказала Бойко.
Если будет 2-недельная обсервация, тогда у выездного туризма нет перспектив в этом сезоне. Если же этого не будет, то Албания будет одним из самых популярных направлений для Украины.
Турция
Восстановить сообщение с Турцией планируют с 1 июля. Как сообщила эксперт, любая страна сейчас руководствуется нормами безопасности.
В Турции перед тем, как приглашать туристов, гостиницы получают санитарный сертификат. Он четко регламентирует количество людей в гостинице, расстояние между лежаками. Режим "все включено" все же будет сохранен, но его видоизменят: не останется прямого доступа к пище,
– пояснила Бойко.
Однако, по словам эксперта, предложений горящих туров будет мало, потому что повышенные меры безопасности требуют больше денежных вложений.
Египет
Информации о том, когда можно будет летать в Египет еще нет. Партнеры ждут открытия границ. Однако сейчас там довольно жарко. Эксперт отметила, что скорее рассматривала бы как вариант Кипр и Черногорию. Они еженедельно отслеживают ситуацию в странах, чтобы открыть границы для иностранцев.
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Когда стоит планировать отпуск
По словам одной из основателей туроператора, прогнозов в этом году нет. Стоит подождать еще несколько дней, прежде, чем покупать билеты и планировать отпуск.
"Скоро станет ясно, готовы ли другие страны принимать украинцев. Самый главный вопрос – как люди будут возвращаться в Украину, какие указания соблюдать", – подытожила Бойко.
Куда сейчас могут улететь украинцы
Пока улететь можно в следующие страны:
- США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.
Какие границы откроются для украинских туристов / Инфографика 24 канала