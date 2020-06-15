С сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение. Самым популярным направлением может стать Албания, но нет точной информации от других стран. Также изменились условия перевозки в самолетах.

О новых условиях перевозки в чартерных рейсах и куда и когда украинцам планировать отпуск – об этом в эфире 24 канала рассказала соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.

Важно Это до сих пор опасно, – Кулеба объяснил, будут ли пускать украинцев за границу

Условия перевозки в чартерных рейсах

По словам Бойко, еще нет жестких протокольных требований по перевозкам в самолетах. В авиакомпаниях говорят, что планируют полную посадку, но с соблюдением норм безопасности: пассажиры должны находиться в масках. Некоторые авиакомпании отменили ручную кладь, чтобы уменьшить социальные контакты.

Однако система вентиляции в самолетах такова, что позволяет пассажирам находиться близко друг к другу, однако минимально контактировать. На трансферах людей будут рассаживать в шахматном порядке,

– отметила Бойко.

Об Албании

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с сегодняшнего дня украинцев готовы принимать в Албании и США без ограничений на границе.

"Любое направление можно рассматривать как интересное, поскольку сейчас мало предложений. Албания – достаточно молодое направление, только 4-5 лет на рынке Украины. Там средние цены. Но еще не известно, как будут встречать туристов после приезда", – сказала Бойко.

Если будет 2-недельная обсервация, тогда у выездного туризма нет перспектив в этом сезоне. Если же этого не будет, то Албания будет одним из самых популярных направлений для Украины.

Турция

Восстановить сообщение с Турцией планируют с 1 июля. Как сообщила эксперт, любая страна сейчас руководствуется нормами безопасности.

В Турции перед тем, как приглашать туристов, гостиницы получают санитарный сертификат. Он четко регламентирует количество людей в гостинице, расстояние между лежаками. Режим "все включено" все же будет сохранен, но его видоизменят: не останется прямого доступа к пище,

– пояснила Бойко.

Однако, по словам эксперта, предложений горящих туров будет мало, потому что повышенные меры безопасности требуют больше денежных вложений.

Египет

Информации о том, когда можно будет летать в Египет еще нет. Партнеры ждут открытия границ. Однако сейчас там довольно жарко. Эксперт отметила, что скорее рассматривала бы как вариант Кипр и Черногорию. Они еженедельно отслеживают ситуацию в странах, чтобы открыть границы для иностранцев.

К теме Украина возобновила авиасообщение: куда и на когда запланированы рейсы

Когда стоит планировать отпуск

По словам одной из основателей туроператора, прогнозов в этом году нет. Стоит подождать еще несколько дней, прежде, чем покупать билеты и планировать отпуск.

"Скоро станет ясно, готовы ли другие страны принимать украинцев. Самый главный вопрос – как люди будут возвращаться в Украину, какие указания соблюдать", – подытожила Бойко.

Куда сейчас могут улететь украинцы

Пока улететь можно в следующие страны:

США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;

(сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов; Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;

(почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов; Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;

(количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии; Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.



Какие границы откроются для украинских туристов / Инфографика 24 канала

