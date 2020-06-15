С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Первый рейс Минск – Киев принял аэропорт "Борисполь". Министр инфраструктуры рассказал, когда, куда и какие авиакомпании планируют восстановить авиарейсы.

Все пункты пропуска в аэропортах открыты, написал в телеграме глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

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Однако авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи авиабилетов. Сейчас аэропорты проводят работу с компаниями по восстановлению рейсов.

Первый рейс Минск – Киев 15 июня принял аэропорт "Борисполь".

Какие рейсы запланированы на ближайшие дни

Lufthansa по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт;

по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт; KLM : Амстердам – ​​Киев (Борисполь) – Амстердам,

: Амстердам – ​​Киев (Борисполь) – Амстердам, SWISS International Airlines : Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих;

: Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих; Belavia: Минск – Киев (Борисполь) – Минск.

Какие компании и когда возобновят полеты следующими

С 16 июня рейсы восстановит Wizz Air . Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила;

. Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила; С 21 июня ожидают восстановление рейсов Ryanair : из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на восстановление рейсов ожидаются.

: из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на восстановление рейсов ожидаются. С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы намерены украинские авиакомпании.

Криклий также призвал украинцев проверять информацию об условиях въезда граждан Украины в страны ЕС перед покупкой билетов.

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Куда теперь могут улететь украинцы

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

Пока улететь можно в следующие страны: