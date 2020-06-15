Украина возобновила авиасообщение: куда и на когда запланированы рейсы
С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Первый рейс Минск – Киев принял аэропорт "Борисполь". Министр инфраструктуры рассказал, когда, куда и какие авиакомпании планируют восстановить авиарейсы.
Все пункты пропуска в аэропортах открыты, написал в телеграме глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.
Читайте также После приезда из-за границы не обязательно делать тест на COVID-19
Однако авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи авиабилетов. Сейчас аэропорты проводят работу с компаниями по восстановлению рейсов.
Первый рейс Минск – Киев 15 июня принял аэропорт "Борисполь".
Какие рейсы запланированы на ближайшие дни
- Lufthansa по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт;
- KLM: Амстердам – Киев (Борисполь) – Амстердам,
- SWISS International Airlines: Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих;
- Belavia: Минск – Киев (Борисполь) – Минск.
Какие компании и когда возобновят полеты следующими
- С 16 июня рейсы восстановит Wizz Air. Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила;
- С 21 июня ожидают восстановление рейсов Ryanair: из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на восстановление рейсов ожидаются.
- С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы намерены украинские авиакомпании.
Криклий также призвал украинцев проверять информацию об условиях въезда граждан Украины в страны ЕС перед покупкой билетов.
Обратите внимание Это до сих пор опасно, – Кулеба объяснил, будут ли пускать украинцев за границу
Куда теперь могут улететь украинцы
С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.
Пока улететь можно в следующие страны:
- США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.