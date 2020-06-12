Украина открывает аэропорты: куда смогут полететь украинцы
Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.
Докладывал с этим предложением на заседании правительства 12 июня заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, сообщает 24 канал.
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Открытие аэропортов для иностранцев
Прежде всего следует отметить, что откроют аэропорты, а следовательно и въезд в Украину для тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавируса. Также не будут впускать и тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.
Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:
- Винница;
- Днепр;
- Житомир;
- Запорожье;
- Одесса;
- Киев;
- Борисполь;
- Львов;
- Николаев;
- Харьков;
- Херсон;
- Черновцы.
Остальные международные аэропорты пока оставят закрытыми.
Это важно для обеспечения международного авиационного сообщения, а также для возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами,
– пояснил Дмитрий Абрамович.
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Куда смогут полететь украинцы
С 15 июня не только иностранцы смогут попасть в Украину, но и украинцы полететь за границу. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что уже с понедельника 4 страны начнут впускать украинцев:
- США (сейчас там больше 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.
Еще одна страна начнет пускать украинцев с 27 июня. Речь идет о Тунисе на севере Африки. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.
Кроме того, 4 страны будут рассматривать возможность открыть границы для иностранцев после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране:
- Кипр – будут рассматривать этот вопрос еженедельно;
- Черногория – будут рассматривать еженедельно;
- Греция – рассмотрит после 1 июля;
- Грузия – рассмотрит после 1 июля.