Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.

Докладывал с этим предложением на заседании правительства 12 июня заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, сообщает 24 канал.

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Открытие аэропортов для иностранцев

Прежде всего следует отметить, что откроют аэропорты, а следовательно и въезд в Украину для тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавируса. Также не будут впускать и тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.

Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:

Винница;

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Одесса;

Киев;

Борисполь;

Львов;

Николаев;

Харьков;

Херсон;

Черновцы.

Остальные международные аэропорты пока оставят закрытыми.

Это важно для обеспечения международного авиационного сообщения, а также для возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами,

– пояснил Дмитрий Абрамович.

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Куда смогут полететь украинцы

С 15 июня не только иностранцы смогут попасть в Украину, но и украинцы полететь за границу. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что уже с понедельника 4 страны начнут впускать украинцев:

США (сейчас там больше 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;

(сейчас там больше 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов; Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;

(почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов; Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;

(количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии; Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.

Еще одна страна начнет пускать украинцев с 27 июня. Речь идет о Тунисе на севере Африки. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.

Кроме того, 4 страны будут рассматривать возможность открыть границы для иностранцев после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране: