Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено в межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.

Доповідав з цією пропозицією на засіданні уряду 12 червня заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, повідомляє 24 канал.

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Відкриття аеропортів для іноземців

Передовсім слід зазначити, що відкриють аеропорти, а отже і в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть і тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.

Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Одеса;

Київ;

Бориспіль;

Львів;

Миколаїв;

Харків;

Херсон;

Чернівці.

Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.

Це важливо для забезпечення міжнародного авіаційного сполучення, а також для можливості перетину державного кордону іноземними громадянами,

– пояснив Дмитро Абрамович.

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Куди натомість зможуть полетіти українці

З 15 червня не лише іноземці зможуть потрапити до України, а й українці полетіти за кордон. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що вже з понеділка 4 країни почнуть впускати українців:

США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

(нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань; Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

(майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань; Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;

(кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття; Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.

Ще одна країна почне впускати українців з 27 червня. Мовиться про Туніс на Півночі Африки. Там іноземців теж тестуватимуть одразу після прибуття.

Крім того, 4 країни розглядатимуть можливість відкрити кордони для іноземців після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі: