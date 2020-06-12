Україна відкриває аеропорти: куди зможуть полетіти українці
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено в межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.
Доповідав з цією пропозицією на засіданні уряду 12 червня заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, повідомляє 24 канал.
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Відкриття аеропортів для іноземців
Передовсім слід зазначити, що відкриють аеропорти, а отже і в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть і тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.
Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Одеса;
- Київ;
- Бориспіль;
- Львів;
- Миколаїв;
- Харків;
- Херсон;
- Чернівці.
Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.
Це важливо для забезпечення міжнародного авіаційного сполучення, а також для можливості перетину державного кордону іноземними громадянами,
– пояснив Дмитро Абрамович.
До слова Авіакомпанії можуть відкласти відновлення рейсів з України до ЄС
Куди натомість зможуть полетіти українці
З 15 червня не лише іноземці зможуть потрапити до України, а й українці полетіти за кордон. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що вже з понеділка 4 країни почнуть впускати українців:
- США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;
- Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.
Ще одна країна почне впускати українців з 27 червня. Мовиться про Туніс на Півночі Африки. Там іноземців теж тестуватимуть одразу після прибуття.
Крім того, 4 країни розглядатимуть можливість відкрити кордони для іноземців після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі:
- Кіпр – розглядатимуть це питання щотижня;
- Чорногорія – розглядатимуть щотижня;
- Греція – розгляне після 1 липня;
- Грузія – розгляне після 1 липня.