До кінця червня, ймовірно, українці не зможуть літати до інших європейських країн. Відкриття зовнішніх кордонів у Євросоюзі планують почати з 1 липня.

У ЄС до кінця червня не розглядатимуть відновлення рейсів з Україною

Про відтермінування питання щодо відновлення авіарейсів повідомив у фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба.

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Схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати,

– зазначив посол.

Щодо в'їзду до Австрії, то, зазначив Щерба, правила залишаються без змін. Українці можуть приїхати в країну автомобілем, якщо у них є підтвердження мети подорожі, погоджене з посольством.

Зазначимо, що раніше у Єврокомісії повідомили, що ЄС візьметься за скасування обмежень на зовнішніх кордонах з 1 липня 2020 року. До цього часу мають зняти обмеження щодо внутрішніх подорожей у Європейському Союзі.

Зверніть увагу! Раніше представники ЄС погодились відкрити переважну більшість внутрішніх кордонів з 15 червня. Повна заборона на в'їзд іноземців з-за меж Євросоюзу діє до 15 червня.