Євросоюз візьметься за скасування обмежень на зовнішніх кордонах з 1 липня 2020 року. До цього часу ЄС має зняти обмеження щодо внутрішніх подорожей.

У червні у ЄС займатимуться внутрішніми кордонами

На першому етапі у ЄС займаються обмеженнями на кордонах країн-членів. Зокрема, мовиться про скасування заборони на так звані "несуттєві" подорожі. Про це за підсумками засідання Єврокомісії повідомив віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, інформує Укрінформ.

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Колегія відзначила той факт, що кілька країн-членів перебувають у процесі скасування контролю на внутрішніх кордонах, і дійшла висновку, що цей процес має бути завершений протягом цього місяця, у червні,

– сказав Боррель.

Що відомо про скасування обмежень на зовнішніх кордонах ЄС

Скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів – наступний етап, який, як очікують у Брюсселі, стартує з 1 липня. У Єврокомісії представлять план з пропозиціями щодо тих країн, з якими можна відкривати кордони.

Зверніть увагу! Раніше представники ЄС погодились відкрити переважну більшість внутрішніх кордонів з 15 червня.

До 15 червня у ЄС діє повна заборона на в’їзд іноземців з-за меж Євросоюзу. Після цього, як очікується, кожна країна ЄС вирішуватиме, для громадян яких країн слід обмежувати перетин кордонів.

Коли впускатимуть іноземців в Україну: пояснення від МОЗ

В МОЗ розповіли, як і кого пускатимуть в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, всі іноземні країни мають намір з 15 червня поділити на дві зони, відповідно до рівня епідемситуації.

Хто з іноземців перебуватиме на обсервації та самоізоляції

Червона зона – це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.

– це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів. Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.

– країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію. В обох випадках обов'язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування .

. Водночас заступник глави МОЗ Віктор Ляшко додав, що уряд розглядатиме також показник активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

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З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:

Туреччина;

Грузія;

Азербайджан;

Болгарія;

Кіпр.

Що таке "несуттєві" подорожі?Це подорожі – без нагальної потреби, які не пов'язані з професійною діяльністю.

Обмеження щодо таких подорожей не стосуються:

– людей, залучених у системи охорони здоров'я;

– водіїв;

– членів офіційних делегацій, дипломатів тощо;

– сезонних працівників, переміщення яких погоджене країнами-членами ЄС.

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