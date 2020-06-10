Коли Євросоюз зніме обмеження на в'їзд іноземців: можлива дата
Євросоюз візьметься за скасування обмежень на зовнішніх кордонах з 1 липня 2020 року. До цього часу ЄС має зняти обмеження щодо внутрішніх подорожей.
У червні у ЄС займатимуться внутрішніми кордонами
На першому етапі у ЄС займаються обмеженнями на кордонах країн-членів. Зокрема, мовиться про скасування заборони на так звані "несуттєві" подорожі. Про це за підсумками засідання Єврокомісії повідомив віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, інформує Укрінформ.
Важливо 5 країн, з якими Україна незабаром може відновити авіасполучення
Колегія відзначила той факт, що кілька країн-членів перебувають у процесі скасування контролю на внутрішніх кордонах, і дійшла висновку, що цей процес має бути завершений протягом цього місяця, у червні,
– сказав Боррель.
Що відомо про скасування обмежень на зовнішніх кордонах ЄС
Скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів – наступний етап, який, як очікують у Брюсселі, стартує з 1 липня. У Єврокомісії представлять план з пропозиціями щодо тих країн, з якими можна відкривати кордони.
Зверніть увагу! Раніше представники ЄС погодились відкрити переважну більшість внутрішніх кордонів з 15 червня.
До 15 червня у ЄС діє повна заборона на в’їзд іноземців з-за меж Євросоюзу. Після цього, як очікується, кожна країна ЄС вирішуватиме, для громадян яких країн слід обмежувати перетин кордонів.
Коли впускатимуть іноземців в Україну: пояснення від МОЗ
В МОЗ розповіли, як і кого пускатимуть в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, всі іноземні країни мають намір з 15 червня поділити на дві зони, відповідно до рівня епідемситуації.
Хто з іноземців перебуватиме на обсервації та самоізоляції
- Червона зона – це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.
- Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.
- В обох випадках обов'язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування.
- Водночас заступник глави МОЗ Віктор Ляшко додав, що уряд розглядатиме також показник активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.
Актуально Червона і зелена зони: в МОЗ назвали основні умови прибуття іноземців в Україну
З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:
- Туреччина;
- Грузія;
- Азербайджан;
- Болгарія;
- Кіпр.
Що таке "несуттєві" подорожі?Це подорожі – без нагальної потреби, які не пов'язані з професійною діяльністю.
Обмеження щодо таких подорожей не стосуються:
– людей, залучених у системи охорони здоров'я;
– водіїв;
– членів офіційних делегацій, дипломатів тощо;
– сезонних працівників, переміщення яких погоджене країнами-членами ЄС.
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