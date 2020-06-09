Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів про результати переговорів щодо відновлення авіасполучення з іншими країнами. За його словами, домовленості найбільш успішні з низкою сусідніх туристичних країн.

Україна хоче відновлювати авіасполучення з тими країнами, де епідеміологічна ситуація контрольована, а авіасполучення уже працює, пояснив Єнін в інтерв'ю Інтерфаксу.

До слова Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата

З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:

Туреччина;

Грузія;

Азербайджан;

Болгарія;

Кіпр.

Ми активно продовжуємо опрацьовувати такі питання на двосторонньому рівні, і зараз є позитивні сигнали, що дозволяють очікувати відновлення авіасполучення з цими державами,

– підкреслив заступник голови МЗС.

За словами Євгена Єніна, українські дипломати так само продовжують вести перемовини й з цілою низкою інших держав. У питаннях поступового відновлення авіасполучення уряд вивчає закордонний досвід.

"Ми, безумовно, розраховуємо, що країни, які скасували регулярне авіасполучення, поступово будуть його відкривати, почавши, перш за все з внутрішніх рейсів", – зазначив урядовець.

Що ще відомо про відновлення авіасполучення?Мабуть, найпершою країною, з якою Україна відновить авіасполучення, буде Туреччина. Вона планує впускати туристів з інших країн вже з 10 червня, а з України – 15 червня.



На сайті національного авіаперевізники Turkish Airlines вже навіть можна забронювати квитки до Туреччини після 15 червня.