Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о результатах переговоров по возобновлению авиасообщения с другими странами. По его словам, договоренности наиболее успешные с рядом соседних туристических стран.

Украина хочет возобновлять авиасообщение с теми странами, где эпидемиологическая ситуация контролируемая, а авиасообщение уже работает, пояснил Енин в интервью Интерфаксу.

К слову Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины: дата

С какими странами Украина в первую очередь хочет открыть авиасообщение:

Турция;

Грузия;

Азербайджан;

Болгария;

Кипр.

Мы активно продолжаем прорабатывать такие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть положительные сигналы, позволяющие ожидать возобновления авиасообщения с этими государствами,

– подчеркнул замглавы МИД.

По словам Евгения Енина, украинские дипломаты все так же продолжают вести переговоры и с целым рядом других государств. В вопросах постепенного восстановления авиасообщения правительство изучает зарубежный опыт.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов", – отметил чиновник.

Что еще известно о возобновлении авиасообщения?

Пожалуй, самой первой страной, с которой Украина восстановит авиасообщение, будет Турция. Она планирует пускать туристов из других стран уже с 10 июня, а из Украины – 15 июня.



На сайте национального авиаперевозчика Turkish Airlines уже даже можно забронировать билеты в Турцию после 15 июня.