Евросоюз возьмется за отмену ограничений на внешних границах с 1 июля 2020 года. К этому времени ЕС должен снять ограничения в отношении внутренних путешествий.

В июне в ЕС будут заниматься внутренними границами

На первом этапе в ЕС занимаются ограничениями на границах стран-членов. В частности, идет речь об отмене запрета на так называемые "несущественные" путешествия. Об этом по итогам заседания Еврокомиссии сообщил вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель, передает Укринформ.

Важно 5 стран, с которыми Украина вскоре может возобновить авиасообщение

Коллегия отметила тот факт, что несколько стран-членов находятся в процессе отмены контроля на внутренних границах, и пришла к выводу, что этот процесс должен быть завершен в течение этого месяца, в июне,

– сказал Боррель.

Что известно об отмене ограничений на внешних границах ЕС

Отмена временных ограничений на пересечение внешних границ – следующий этап, который, как ожидают в Брюсселе стартует с 1 июля. В Еврокомиссии представят план с предложениями относительно тех стран, с которыми можно открывать границы.

Обратите внимание! Ранее представители ЕС согласились открыть подавляющее большинство внутренних границ с 15 июня.

До 15 июня в ЕС действует полный запрет на въезд иностранцев из-за пределов Евросоюза. После этого, как ожидается, каждая страна ЕС будет решать, для граждан каких стран следует ограничивать пересечение границ.

Когда будут впускать иностранцев в Украину: объяснение от Минздрава

В Минздраве рассказали, как и кого будут пускать в Украину после восстановления международного авиасообщения. В частности, все зарубежные страны намерены с 15 июня разделить на две зоны в соответствии с уровнем эпидемситуации.

Кто из иностранцев будет находиться на обсервации и самоизоляции

Красная зона – это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции или обсервации в течение 14 дней.

– это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции или обсервации в течение 14 дней. Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию или самоизоляцию.

– страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию или самоизоляцию. В обоих случаях обязательным условием будет наличие полиса медицинского страхования .

. В то же время заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко добавил, что правительство будет рассматривать также показатель активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

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С какими странами Украина в первую очередь хочет открыть авиасообщение:

Турция;

Грузия;

Азербайджан;

Болгария;

Кипр.

Что такое "несущественные" путешествия?Это путешествия без необходимости, несвязанные с профессиональной деятельностью.

Ограничения в отношении таких путешествий не касаются:

– людей, вовлеченных в системы здравоохранения;

– водителей;

– членов официальных делегаций, дипломатов и тому подобное;

– сезонных работников, перемещение которых согласовано странами-членами ЕС.

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