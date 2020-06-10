В Минздраве 10 июня рассказали, как и кого будут пускать в Украину после возобновления международного авиасообщения. В частности, все иностранные страны намерены разделить на две зоны, в соответствии с уровнем эпидемситуации.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге отметил, что в правительстве учитывают практику в ЕС по этому вопросу. Он заверил, что механизм будет похож, сообщает 24 канал.

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В Минздраве заверили, что внимательно изучают действия других стран, в которые больше всего путешествуют украинцы, и имеют определенные наработки, как открывать границы.

Кто из иностранцев будет находиться на обсервации и самоизоляции

Сейчас рассматривается возможность введения с 15 июня зонирования стран, из которых иностранцы будут прибывать в Украину.

Красная зона – это те страны, где эпидемсиутация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться в самоизоляции, или же обсервации в течение 14 дней.

– это те страны, где эпидемсиутация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться в самоизоляции, или же обсервации в течение 14 дней. Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.

– страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию. В обоих случаях обязательным условием будет наличие полиса медицинского страхования .

. В то же время заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко добавил, что правительство будет рассматривать также показатель активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

С какими странами Украина в первую очередь хочет открыть авиасообщение:

Турция;

Грузия;

Азербайджан;

Болгария;

Кипр.

Обратите внимание! Первой страной, с которой Украина возобновит авиасообщение, вероятно будет Турция. Она планирует пускать туристов из других стран уже с 10 июня, а из Украины – 15 июня. На сайте Turkish Airlines уже даже можно забронировать билеты в Турцию после 15 июня.

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