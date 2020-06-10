В МОЗ 10 червня розповіли, як і кого пускатимуть в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, всі іноземні країни мають намір поділити на дві зони, відповідно до рівня епідемситуації.

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу зазначив, що в уряді зважають на практику в ЄС щодо цього питання. Він запевнив, що механізм буде схожий, повідомляє 24 канал.

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В МОЗ запевнили, що уважно вивчають дії інших країн, до яких найбільше подорожують українці, та мають певні напрацювання, як відкривати кордони.

Хто з іноземців перебуватиме на обсервації та самоізоляції

Зараз розглядається можливість запровадження з 15 червня зонування країн, з яких іноземці прибуватимуть в Україну.

Червона зона – це ті країни, де епідемсиутація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.

– це ті країни, де епідемсиутація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів. Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.

– країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію. В обох випадках обов'язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування .

. Водночас заступник глави МОЗ Віктор Ляшко додав, що уряд розглядатиме також показник активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:

Туреччина;

Грузія;

Азербайджан;

Болгарія;

Кіпр.

Зверніть увагу! Першою країною, з якою Україна відновить авіасполучення, ймовірно буде Туреччина. Вона планує впускати туристів з інших країн вже з 10 червня, а з України – 15 червня. На сайті Turkish Airlines вже навіть можна забронювати квитки до Туреччини після 15 червня.

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