Червона і зелена зони: в МОЗ назвали основні умови прибуття іноземців в Україну
В МОЗ 10 червня розповіли, як і кого пускатимуть в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, всі іноземні країни мають намір поділити на дві зони, відповідно до рівня епідемситуації.
Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу зазначив, що в уряді зважають на практику в ЄС щодо цього питання. Він запевнив, що механізм буде схожий, повідомляє 24 канал.
Актуально 5 країн, з якими Україна незабаром може відновити авіасполучення
В МОЗ запевнили, що уважно вивчають дії інших країн, до яких найбільше подорожують українці, та мають певні напрацювання, як відкривати кордони.
Хто з іноземців перебуватиме на обсервації та самоізоляції
- Зараз розглядається можливість запровадження з 15 червня зонування країн, з яких іноземці прибуватимуть в Україну.
- Червона зона – це ті країни, де епідемсиутація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.
- Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.
- В обох випадках обов'язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування.
- Водночас заступник глави МОЗ Віктор Ляшко додав, що уряд розглядатиме також показник активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.
З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:
- Туреччина;
- Грузія;
- Азербайджан;
- Болгарія;
- Кіпр.
Зверніть увагу! Першою країною, з якою Україна відновить авіасполучення, ймовірно буде Туреччина. Вона планує впускати туристів з інших країн вже з 10 червня, а з України – 15 червня. На сайті Turkish Airlines вже навіть можна забронювати квитки до Туреччини після 15 червня.
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