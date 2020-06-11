Авиакомпании могут отложить возобновление рейсов из Украины в ЕС
До конца июня, вероятно, украинцы не смогут летать в другие европейские страны. Открытие внешних границ в Евросоюзе планируют начать с 1 июля.
В ЕС до конца июня не будут рассматривать возобновление рейсов с Украиной
Об отсрочке вопроса о возобновлении авиарейсов сообщил в фейсбуке посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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Похоже, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня – придется еще подождать,
– отметил посол.
Относительно въезда в Австрию, то, отметил Щерба, правила остаются без изменений. Украинцы могут приехать в страну на автомобиле, если у них есть подтверждение цели поездки, согласованное с посольством.
Отметим, что ранее в Еврокомиссии сообщили, что ЕС возьмется за отмену ограничений на внешних границах с 1 июля 2020 года. До этого времени должны снять ограничения в отношении внутренних путешествий в Европейском Союзе.
Обратите внимание! Ранее представители ЕС согласились открыть подавляющее большинство внутренних границ с 15 июня. Полный запрет на въезд иностранцев из-за пределов Евросоюза действует до 15 июня.