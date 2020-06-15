МОЗ оприлюднив перелік "червоних" і "зелених" країн: хто зможе потрапити в Україну без перешкод
Україна з 15 червня знову починає впускати на свою територію іноземців. Щоправда, для громадян країн з високим поширенням коронавірусу діятимуть певні обмеження. МОЗ визначив перелік таких країн, куди увійшли зокрема й сусіди України.
Ключовим показником, за яким визначалися ці країни, є кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч громадян. Список країн "червоної" і "зеленої" зон показала Держприкордонслужба.
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До списку країн з високим рівнем поширення коронавірусу потрапили ті держави, де на 100 тисяч населення є 40 або більше активних випадків коронавірусу.
До слова, до списку "червоних" країн ледь не потрапила й сама Україна. У нас цей показник зупинився на позначці 37.
Список "червоних" країн у Європі:
- Сан-Марино – 389 хворих на 100 тисяч населення;
- Швеція – 374;
- Велика Британія – 372;
- Бельгія – 291;
- Білорусь – 252;
- Нідерланди – 248;
- Росія – 165;
- Іспанія – 141;
- Португалія – 122;
- Молдова – 115;
- Північна Македонія – 96;
- Франція – 83;
- Мальта – 81;
- Ліхтенштейн – 68;
- Італія – 45.
Список "червоних" країн Азії:
- Катар – 822 хворих на 100 тисяч населення;
- Бахрейн – 316;
- Оман – 283;
- Кувейт – 217;
- Сінгапур – 201;
- ОАЕ – 151;
- Мальдіви – 145;
- Саудівська Аравія – 114;
- Афганістан – 50;
- Бангладеш – 41;
- Азербайджан – 40;
Список "червоних" країн Північної Америки:
- США – 353 хворих на 100 тисяч населення;
- Панама – 136;
- Кайманові острови – 108;
- Домініканська республіка – 82;
- Канада – 82;
- Гондурас – 73;
- Гватемала – 40.
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Список "червоних" країн Південної Америки:
- Перу – 324 хворих на 100 тисяч населення;
- Французька Гвіана – 214;
- Бразилія – 174;
- Чилі – 141;
- Болівія – 124;
- Еквадор – 111;
- Колумбія – 54;
- Аргентина – 45.
Список "червоних" країн Африки:
- Сан-Томе і Прінсіпі – 215 хворих на 100 тисяч населення;
- Майотта – 170;
- Джибуті – 160;
- Габон – 108;
- Екваторіальна Гвінея – 78;
- Кабо-Верде – 76;
- Гвінея-Бісау – 65;
- Південноафриканська Республіка – 46.
Для громадян усіх цих країн діє обов'язкова 14-денна обсервація після приїзду в Україну. Винятком є той випадок, якщо ці люди не були у жодній з вище зазначених країн впродовж останніх 14 днів. Також обсервація не потрібна для тих, хто дав згоду на самоізоляцію з додатком "Дій вдома".
Для тих, хто прибуває з усіх інших країн обсервація чи самоізоляція після приїзду в Україну не обов'язкова. Єдиною країною, де частка хворих більша, ніж в Україні, але вона таки потрапила до "зеленої" зони, є Пакистан.