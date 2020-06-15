Україна з 15 червня знову починає впускати на свою територію іноземців. Щоправда, для громадян країн з високим поширенням коронавірусу діятимуть певні обмеження. МОЗ визначив перелік таких країн, куди увійшли зокрема й сусіди України.

Ключовим показником, за яким визначалися ці країни, є кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч громадян. Список країн "червоної" і "зеленої" зон показала Держприкордонслужба.

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До списку країн з високим рівнем поширення коронавірусу потрапили ті держави, де на 100 тисяч населення є 40 або більше активних випадків коронавірусу.

До слова, до списку "червоних" країн ледь не потрапила й сама Україна. У нас цей показник зупинився на позначці 37.

Список "червоних" країн у Європі:

Сан-Марино – 389 хворих на 100 тисяч населення;

Швеція – 374;

Велика Британія – 372;

Бельгія – 291;

Білорусь – 252;

Нідерланди – 248;

Росія – 165;

Іспанія – 141;

Португалія – 122;

Молдова – 115;

Північна Македонія – 96;

Франція – 83;

Мальта – 81;

Ліхтенштейн – 68;

Італія – 45.

Список "червоних" країн Азії:

Катар – 822 хворих на 100 тисяч населення;

Бахрейн – 316;

Оман – 283;

Кувейт – 217;

Сінгапур – 201;

ОАЕ – 151;

Мальдіви – 145;

Саудівська Аравія – 114;

Афганістан – 50;

Бангладеш – 41;

Азербайджан – 40;

Список "червоних" країн Північної Америки:

США – 353 хворих на 100 тисяч населення;

Панама – 136;

Кайманові острови – 108;

Домініканська республіка – 82;

Канада – 82;

Гондурас – 73;

Гватемала – 40.

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Список "червоних" країн Південної Америки:

Перу – 324 хворих на 100 тисяч населення;

Французька Гвіана – 214;

Бразилія – 174;

Чилі – 141;

Болівія – 124;

Еквадор – 111;

Колумбія – 54;

Аргентина – 45.

Список "червоних" країн Африки:

Сан-Томе і Прінсіпі – 215 хворих на 100 тисяч населення;

Майотта – 170;

Джибуті – 160;

Габон – 108;

Екваторіальна Гвінея – 78;

Кабо-Верде – 76;

Гвінея-Бісау – 65;

Південноафриканська Республіка – 46.

Для громадян усіх цих країн діє обов'язкова 14-денна обсервація після приїзду в Україну. Винятком є той випадок, якщо ці люди не були у жодній з вище зазначених країн впродовж останніх 14 днів. Також обсервація не потрібна для тих, хто дав згоду на самоізоляцію з додатком "Дій вдома".

Для тих, хто прибуває з усіх інших країн обсервація чи самоізоляція після приїзду в Україну не обов'язкова. Єдиною країною, де частка хворих більша, ніж в Україні, але вона таки потрапила до "зеленої" зони, є Пакистан.