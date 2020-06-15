Минздрав обнародовал перечень "красных" и "зеленых" стран: кто сможет попасть в Украину
Украина с 15 июня снова начинает впускать на свою территорию иностранцев. Правда, для граждан стран с высоким распространением коронавируса будут действовать определенные ограничения. Минздрав определил перечень таких стран, куда вошли в том числе и соседи Украины.
Ключевым показателем, по которым определялись эти страны, является количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч граждан. Список стран "красной" и "зеленой" зон показала Госпогранслужба.
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В список стран с высоким уровнем распространения коронавируса попали те государства, где на 100 тысяч населения есть 40 или более активных случаев коронавируса.
К слову, в список "красных" стран едва не попала и сама Украина. У нас этот показатель остановился на отметке 37.
Список "красных" стран в Европе:
- Сан-Марино – 389 больных на 100 тысяч населения;
- Швеция – 374;
- Великобритания – 372;
- Бельгия – 291;
- Беларусь – 252;
- Нидерланды – 248;
- Россия – 165;
- Испания – 141;
- Португалия – 122;
- Молдова – 115;
- Северная Македония – 96;
- Франция – 83;
- Мальта – 81;
- Лихтенштейн – 68;
- Италия – 45.
Список "красных" стран Азии:
- Катар – 822 больных на 100 тысяч населения;
- Бахрейн – 316;
- Оман – 283;
- Кувейт – 217;
- Сингапур – 201;
- ОАЭ – 151;
- Мальдивы – 145;
- Саудовская Аравия – 114;
- Афганистан – 50;
- Бангладеш – 41;
- Азербайджан – 40;
Список "красных" стран Северной Америки:
- США – 353 больных на 100 тысяч населения;
- Панама – 136;
- Каймановы острова – 108;
- Доминиканская республика – 82;
- Канада – 82;
- Гондурас – 73;
- Гватемала – 40.
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Список "красных" стран Южной Америки:
- Перу – 324 больных на 100 тысяч населения;
- Французская Гвиана – 214;
- Бразилия – 174;
- Чили – 141;
- Боливия – 124;
- Эквадор – 111;
- Колумбия – 54;
- Аргентина – 45.
Список "красных" стран Африки:
- Сан-Томе и Принсипи – 215 больных на 100 тысяч населения;
- Майотта – 170;
- Джибути – 160;
- Габон – 108;
- Экваториальная Гвинея – 78;
- Кабо-Верде – 76;
- Гвинея-Бисау – 65;
- Южноафриканская Республика – 46.
Для граждан всех этих стран действует обязательная 14-дневная обсервация после приезда в Украину. Исключением является тот случай, если эти люди не были ни в одной из выше указанных стран в течение последних 14 дней. Также обсервация не нужна тем, кто дал согласие на самоизоляцию с приложением "Дий дома".
Для тех, кто прибывает из других стран, обсервация или самоизоляция после приезда в Украину не обязательна. Единственной страной, где доля больных больше, чем в Украине, но она все же попала в "зеленую" зону, является Пакистан.