Украина с 15 июня снова начинает впускать на свою территорию иностранцев. Правда, для граждан стран с высоким распространением коронавируса будут действовать определенные ограничения. Минздрав определил перечень таких стран, куда вошли в том числе и соседи Украины.

Ключевым показателем, по которым определялись эти страны, является количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч граждан. Список стран "красной" и "зеленой" зон показала Госпогранслужба.

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В список стран с высоким уровнем распространения коронавируса попали те государства, где на 100 тысяч населения есть 40 или более активных случаев коронавируса.

К слову, в список "красных" стран едва не попала и сама Украина. У нас этот показатель остановился на отметке 37.

Список "красных" стран в Европе:

Сан-Марино – 389 больных на 100 тысяч населения;

Швеция – 374;

Великобритания – 372;

Бельгия – 291;

Беларусь – 252;

Нидерланды – 248;

Россия – 165;

Испания – 141;

Португалия – 122;

Молдова – 115;

Северная Македония – 96;

Франция – 83;

Мальта – 81;

Лихтенштейн – 68;

Италия – 45.

Список "красных" стран Азии:

Катар – 822 больных на 100 тысяч населения;

Бахрейн – 316;

Оман – 283;

Кувейт – 217;

Сингапур – 201;

ОАЭ – 151;

Мальдивы – 145;

Саудовская Аравия – 114;

Афганистан – 50;

Бангладеш – 41;

Азербайджан – 40;

Список "красных" стран Северной Америки:

США – 353 больных на 100 тысяч населения;

Панама – 136;

Каймановы острова – 108;

Доминиканская республика – 82;

Канада – 82;

Гондурас – 73;

Гватемала – 40.

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Список "красных" стран Южной Америки:

Перу – 324 больных на 100 тысяч населения;

Французская Гвиана – 214;

Бразилия – 174;

Чили – 141;

Боливия – 124;

Эквадор – 111;

Колумбия – 54;

Аргентина – 45.

Список "красных" стран Африки:

Сан-Томе и Принсипи – 215 больных на 100 тысяч населения;

Майотта – 170;

Джибути – 160;

Габон – 108;

Экваториальная Гвинея – 78;

Кабо-Верде – 76;

Гвинея-Бисау – 65;

Южноафриканская Республика – 46.

Для граждан всех этих стран действует обязательная 14-дневная обсервация после приезда в Украину. Исключением является тот случай, если эти люди не были ни в одной из выше указанных стран в течение последних 14 дней. Также обсервация не нужна тем, кто дал согласие на самоизоляцию с приложением "Дий дома".

Для тех, кто прибывает из других стран, обсервация или самоизоляция после приезда в Украину не обязательна. Единственной страной, где доля больных больше, чем в Украине, но она все же попала в "зеленую" зону, является Пакистан.