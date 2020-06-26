Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Египет попал в страны "красной зоны". А с 27 июня эта страна снимает большинство карантинных ограничений и с 1 июля возобновляет международное авиасообщение, в частности с Украиной.

Египет – в "красной" зоне: что это означает

О том, что Египет попал в список стран "красной зоны", сообщило Государственное агентство развития туризма Украины. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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Следовательно, показатель заболевания коронавирусом в Египте составляет более 40 случаев на 100 тысяч населения, а именно 40,3. Одновременно здесь зафиксировали 41 176 активных случаев COVID-19.

В ДАРТ напоминают, граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Действуй дома".

Кроме того, накануне Кабинет Министров своим решением разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины из "красной зоны". Однако это произойдет лишь при условии, если те сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат.

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Кратко об ослаблении карантина в Египте

С 27 июня здесь снова начнут работать рестораны и кафе, однако они должны быть заполнены лишь на 25%.

На таких же условиях власти разрешили возобновить работу театрам и кинотеатрам.

Для ежедневных молитв откроют и церкви и мечети.

Зато пляжи и парки будут оставаться закрытыми. А общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4:00.

В египетском правительстве добавили, что ослабление карантина могут отменить, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Также власти Египта приняли решение до 31 октября 2020 года не взимать плату за визы. Благодаря этому туристы смогут сэкономить 25 долларов.