С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение. Иностранцев, которые прибывают в Украину, поделили на "красных" и "зеленых". И для них будут действовать разные правила. Подробнее – в материале 24 канала.

Что такое "красная" и "зеленая" зоны

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"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.



– это те страны, из которых будут прибывать граждане, где Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения. "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.

Как будут пересекать границу иностранцы из "красной" и "зеленой" зон

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Олег Бойко. По его словам, все иностранцы, которые прибывают на территорию Украины, должны иметь страховой полис. Это обязательное условие.

Если человек прибывает из "красной" зоны , его должны направить на обсервацию. Правда, она может в качестве альтернативы выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дий дома".



, его должны направить на обсервацию. Правда, она может в качестве альтернативы выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дий дома". Если человек прибывает из "зеленой" зоны, необходимость обсервации/самоизоляции отпадает.

Но в любом случае, пограничники всем без исключения в пунктах пропуска будут проводить температурный скрининг. Также у всех, кто прибывает, будут спрашивать о самочувствии и контактировали ли они с больными коронавирусом.

Поэтому, если человек сообщил о последнем, пограничники информируют представителей Санитарно-эпидемиологической службы, которые также находятся в пункте пропуска. И те уже будут принимать решение, что с таким человеком делать – все зависит от его состояния. В итоге таких людей отправят либо во врачебное учреждение, либо на обсервацию, либо на самоизоляцию с приложением "Дий вдома",

– объяснил спикер ГНС.

Бойко отметил, что будут оформлять только тех "красных" иностранцев, которые установили приложение "Дий вдома". Если же у человека такого приложения нет, об этом сообщают вышеупомянутому Санитарно-эпидемиологическому подразделению. И те уже будут принимать решение о направлении такого лица на обсервацию или самоизоляцию.

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Какие существуют исключения

Представитель ГПС добавил, что не для всех, кто прибывает из "красной" зоны, существуют вышеупомянутые правила.

Речь идет прежде всего о:

тех, кто прибывает на ВНО,

дипломатах,

участниках международных грузовых перевозок

обслуживающем персонале железнодорожного и морского транспорта

Но их будут пропускать:

после проверки и собеседования, которые проведут пограничники и представители Санэпидподразделения (последнее проводит более тщательную проверку)



если нет оснований считать, что такой человек контактировал с больными.

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