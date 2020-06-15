Украина открыла границу: кого пускают и правила въезда
С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение. Иностранцев, которые прибывают в Украину, поделили на "красных" и "зеленых". И для них будут действовать разные правила. Подробнее – в материале 24 канала.
Что такое "красная" и "зеленая" зоны
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- "Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.
- "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.
Как будут пересекать границу иностранцы из "красной" и "зеленой" зон
Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Олег Бойко. По его словам, все иностранцы, которые прибывают на территорию Украины, должны иметь страховой полис. Это обязательное условие.
- Если человек прибывает из "красной" зоны, его должны направить на обсервацию. Правда, она может в качестве альтернативы выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дий дома".
- Если человек прибывает из "зеленой" зоны, необходимость обсервации/самоизоляции отпадает.
Но в любом случае, пограничники всем без исключения в пунктах пропуска будут проводить температурный скрининг. Также у всех, кто прибывает, будут спрашивать о самочувствии и контактировали ли они с больными коронавирусом.
Поэтому, если человек сообщил о последнем, пограничники информируют представителей Санитарно-эпидемиологической службы, которые также находятся в пункте пропуска. И те уже будут принимать решение, что с таким человеком делать – все зависит от его состояния. В итоге таких людей отправят либо во врачебное учреждение, либо на обсервацию, либо на самоизоляцию с приложением "Дий вдома",
– объяснил спикер ГНС.
Бойко отметил, что будут оформлять только тех "красных" иностранцев, которые установили приложение "Дий вдома". Если же у человека такого приложения нет, об этом сообщают вышеупомянутому Санитарно-эпидемиологическому подразделению. И те уже будут принимать решение о направлении такого лица на обсервацию или самоизоляцию.
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Какие существуют исключения
Представитель ГПС добавил, что не для всех, кто прибывает из "красной" зоны, существуют вышеупомянутые правила.
Речь идет прежде всего о:
- тех, кто прибывает на ВНО,
- дипломатах,
- участниках международных грузовых перевозок
- обслуживающем персонале железнодорожного и морского транспорта
Но их будут пропускать:
- после проверки и собеседования, которые проведут пограничники и представители Санэпидподразделения (последнее проводит более тщательную проверку)
- если нет оснований считать, что такой человек контактировал с больными.
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Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся по меньшей мере до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня возобновились внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.
- С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут оставаться закрытыми.
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