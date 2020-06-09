С 10 июня в Украине стартует очередной этап ослабления карантина. В его рамках снова можно будет проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут закрыты.

Министерство охраны опубликовало временные рекомендации, которых следует придерживаться при проведении культурных мероприятий. О них говорится в постановлении с подписью главного сантиарного врача Украины Виктора Ляшко, сообщает 24 канал.

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Условия, при которых Минздрав позволяет проводить культурные мероприятия в период карантина

Требования к организаторам

Следует определить контактное лицо, которое будет проводить температурный скрининг всем работникам перед началом смены.



Тех, у кого температура будет выше 37,2 градуса или у кого будут признаки острого респираторного заболевания, к выполнению обязанностей допускать не следует.



На территории проведения мероприятия необходимо размешать информацию о профилактике коронавируса. В частности, целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.



На входе стоит разместить места для обработки рук антисептиками и нанести временную маркировку для соблюдения необходимой социальной дистанции в 1,5 метра.

Также во время проведения мероприятий организаторы должны предпринять шаги, чтобы не было скопления посетителей.

Речь идет о таких рекомендациях:

Запрещено создание так называемых фан-зон.

Следует увеличить количество пунктов контроля на входе.

Контроль за входящими билетами следует проводить бесконтактным способом.

Кроме того, организаторы обязаны:

обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров территории;



обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра: за столиками – не более чем 4 человека (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением – со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

В то же время организаторы для своих работников должны обеспечить достаточное количество:

средств индивидуальной защиты;



жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец в санузлах.

Также следует обеспечить:

влажную уборку мест с наибольшим скоплением посетителей,

дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители

бесперебойную работу систем вентиляции,

централизованный сбор средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры или урны;

размещения дополнительных контейнеров или урн для средств индивидуальной защиты;

проведение тренинга с работниками касательно соблюдения правил гигиены.

Еще работники и организаторы должны:

Носить защитные маски или респираторы.

Регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком (не реже одного раза в 3 часа).

Воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы острых респираторных заболеваний.

Самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Требования к посетителям

Посетители культурных мероприятий – обязаны:

Четко следовать указаниям организаторов по соблюдению противоэпидемических мероприятий;

Не посещать такие мероприятия в случае появления респираторных симптомов (насморк, боль в горле, кашель, чихание, повышение температуры и т.п.);

Соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.

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Рекомендации Минздрава по проведению культурных мероприятий в Каранта: документ

Коротко о карантине в Украине

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся как минимум до 22 июня .

. В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина . По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.

Кроме того, с 5 июня должны возобновиться внутренние перелеты. А люди, старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

С 10 июня должны заработать базы отдыха.

По состоянию на 9 июня в Украине подтвердили 27 856 случаев COVID-19. К сожалению, в результате осложнений от инфекции 810 человек умерли. Правда, есть и хорошие новости – 12 412 пациенты выздоровели.



5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала