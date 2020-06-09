Без фан-зон, толпы и в масках: как будут проходить концерты и спектакли с 10 июня
С 10 июня в Украине стартует очередной этап ослабления карантина. В его рамках снова можно будет проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут закрыты.
Министерство охраны опубликовало временные рекомендации, которых следует придерживаться при проведении культурных мероприятий. О них говорится в постановлении с подписью главного сантиарного врача Украины Виктора Ляшко, сообщает 24 канал.
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Условия, при которых Минздрав позволяет проводить культурные мероприятия в период карантина
Требования к организаторам
- Следует определить контактное лицо, которое будет проводить температурный скрининг всем работникам перед началом смены.
- Тех, у кого температура будет выше 37,2 градуса или у кого будут признаки острого респираторного заболевания, к выполнению обязанностей допускать не следует.
- На территории проведения мероприятия необходимо размешать информацию о профилактике коронавируса. В частности, целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
- На входе стоит разместить места для обработки рук антисептиками и нанести временную маркировку для соблюдения необходимой социальной дистанции в 1,5 метра.
Также во время проведения мероприятий организаторы должны предпринять шаги, чтобы не было скопления посетителей.
Речь идет о таких рекомендациях:
- Запрещено создание так называемых фан-зон.
- Следует увеличить количество пунктов контроля на входе.
- Контроль за входящими билетами следует проводить бесконтактным способом.
Кроме того, организаторы обязаны:
- обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров территории;
- обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра: за столиками – не более чем 4 человека (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением – со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).
В то же время организаторы для своих работников должны обеспечить достаточное количество:
- средств индивидуальной защиты;
- жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец в санузлах.
Также следует обеспечить:
- влажную уборку мест с наибольшим скоплением посетителей,
- дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители
- бесперебойную работу систем вентиляции,
- централизованный сбор средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры или урны;
- размещения дополнительных контейнеров или урн для средств индивидуальной защиты;
- проведение тренинга с работниками касательно соблюдения правил гигиены.
Еще работники и организаторы должны:
- Носить защитные маски или респираторы.
- Регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком (не реже одного раза в 3 часа).
- Воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы острых респираторных заболеваний.
- Самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Требования к посетителям
Посетители культурных мероприятий – обязаны:
- Четко следовать указаниям организаторов по соблюдению противоэпидемических мероприятий;
- Не посещать такие мероприятия в случае появления респираторных симптомов (насморк, боль в горле, кашель, чихание, повышение температуры и т.п.);
- Соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.
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Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся как минимум до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня должны возобновиться внутренние перелеты. А люди, старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
- С 10 июня должны заработать базы отдыха.
- По состоянию на 9 июня в Украине подтвердили 27 856 случаев COVID-19. К сожалению, в результате осложнений от инфекции 810 человек умерли. Правда, есть и хорошие новости – 12 412 пациенты выздоровели.
5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала