З 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантинних обмежень. У його межах знову можна буде проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.

Міністерство охорони опублікувало тимчасові рекомендації, яких слід дотримуватися під час проведення культурних заходів. Про них мовиться у постанові за підписом головного сантіарного лікаря України Віктора Ляшка, повідомляє 24 канал.

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Вимоги до організаторів

Слід визначити контактну особу, що проводитиме температурний скринінг усім працівникам перед початком зміни.

Тих, у кого температура буде вищою за 37,2 градуса або хто матиме ознаки гострого респіраторного захворювання, до виконання обов’язків допускати не слід.

На території проведення заходу необхідно розмісити інформацію щодо профілактики коронавірусу. Зокрема, доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук.

На вході варто розмістити місця для обробки рук антисептиками та нанести тимчасове маркування для дотримання необхідної соціальної дистанції у 1,5 метра.

Також під час проведення заходів організатори мають вжити кроки, аби не було скупчення відвідувачів.

Мовиться про такі рекомендації:

Заборонено створення так званих фан-зон.

Слід збільшити кількість пунктів контролю на вході.

Контроль за вхідними білетами слід проводити безконтактним способом.

Крім того, організатори є зобов’язаними:

забезпечити одночасне перебування відвідувачів (як на вулиці, так і в приміщенні закладу) з розрахунку не більше 1 особи на 5 квадратних метрів території;

забезпечити розміщення відвідувачів лише на сидячих місцях з дистанцією у півтора метри: за столиками – не більше ніж 4 особи (без урахування дітей до 14 років), у залах зі стаціонарним розміщенням – з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахове розміщення).

Водночас організатори мають для своїх працівників забезпечити достатню кількість:

засобів індивідуального захисту;

рідкого мила, антисептиків, паперових рушників у санвузлах.

Також слід забезпечити:

вологе прибирання місць із найбільшим скупченням відвідувачів,

дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі,

безперебійну роботу систем вентиляції,

централізований збір засобів індивідуального захисту в окремі контейнери або урни;

розміщення додаткових контейнерів або урн для засобів індивідуального захисту;

проведення навчання з працівниками щодо дотримання правил гігієни.

Ще працівники та організатори мають:

Носити захисні маски або респіратори.

Регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком (не рідше ніж один раз за 3 години).

Утримуватися від контакту з особами, що мають гострі респіраторні захворювання.

Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Вимоги до відвідувачів

Відвідувачі культурно-мистецьких заходів – зобов’язані:

Чітко дотримуватися вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;

Не відвідувати такі заходи у разі появи респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо);

Дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю.

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Рекомендації МОЗ щодо проведення культурних заходів у каранти: документ

Коротко про карантин в Україні

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня .

. Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.

Крім того, з 5 червня мають відновитися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

З 10 червня мають запрацювати бази відпочинку.

Станом на 9 червня в Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19. На жаль, внаслідок ускладнень від інфекції 810 людей померли. Щоправда, є і хороші новини – 12 412 пацієнти одужали.



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу