Без фан-зон, натовпу та в масках: як будуть проходити концерти та вистави з 10 червня
З 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантинних обмежень. У його межах знову можна буде проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
Міністерство охорони опублікувало тимчасові рекомендації, яких слід дотримуватися під час проведення культурних заходів. Про них мовиться у постанові за підписом головного сантіарного лікаря України Віктора Ляшка, повідомляє 24 канал.
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Вимоги до організаторів
- Слід визначити контактну особу, що проводитиме температурний скринінг усім працівникам перед початком зміни.
- Тих, у кого температура буде вищою за 37,2 градуса або хто матиме ознаки гострого респіраторного захворювання, до виконання обов’язків допускати не слід.
- На території проведення заходу необхідно розмісити інформацію щодо профілактики коронавірусу. Зокрема, доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук.
- На вході варто розмістити місця для обробки рук антисептиками та нанести тимчасове маркування для дотримання необхідної соціальної дистанції у 1,5 метра.
Також під час проведення заходів організатори мають вжити кроки, аби не було скупчення відвідувачів.
Мовиться про такі рекомендації:
- Заборонено створення так званих фан-зон.
- Слід збільшити кількість пунктів контролю на вході.
- Контроль за вхідними білетами слід проводити безконтактним способом.
Крім того, організатори є зобов’язаними:
- забезпечити одночасне перебування відвідувачів (як на вулиці, так і в приміщенні закладу) з розрахунку не більше 1 особи на 5 квадратних метрів території;
- забезпечити розміщення відвідувачів лише на сидячих місцях з дистанцією у півтора метри: за столиками – не більше ніж 4 особи (без урахування дітей до 14 років), у залах зі стаціонарним розміщенням – з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахове розміщення).
Водночас організатори мають для своїх працівників забезпечити достатню кількість:
- засобів індивідуального захисту;
- рідкого мила, антисептиків, паперових рушників у санвузлах.
Також слід забезпечити:
- вологе прибирання місць із найбільшим скупченням відвідувачів,
- дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі,
- безперебійну роботу систем вентиляції,
- централізований збір засобів індивідуального захисту в окремі контейнери або урни;
- розміщення додаткових контейнерів або урн для засобів індивідуального захисту;
- проведення навчання з працівниками щодо дотримання правил гігієни.
Ще працівники та організатори мають:
- Носити захисні маски або респіратори.
- Регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком (не рідше ніж один раз за 3 години).
- Утримуватися від контакту з особами, що мають гострі респіраторні захворювання.
- Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
Вимоги до відвідувачів
Відвідувачі культурно-мистецьких заходів – зобов’язані:
- Чітко дотримуватися вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;
- Не відвідувати такі заходи у разі появи респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо);
- Дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня мають відновитися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня мають запрацювати бази відпочинку.
- Станом на 9 червня в Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19. На жаль, внаслідок ускладнень від інфекції 810 людей померли. Щоправда, є і хороші новини – 12 412 пацієнти одужали.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу