Через зростання кількості виявлених випадків зараження коронавірусом, в Україні можуть посилити карантин. Однак Президент України Володимир Зеленський назвав певну умову, яку слід виконати перед тим.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні почали фіксувати понад 600 випадків зараження за добу. 12 червня – було підтверджено 683 нових випадки інфікування, 11 червня – 689 випадків, 10 червня – 525 випадків. При цьому осередки виявлення нових хворих на коронавірус – розпорошені.

До слова В Олени Зеленської коронавірус: що відомо

Таке різке зростання викликало занепокоєння в української влади. Саме це стало темою традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського, йдеться на сайті ОП.

Що може бути причиною збільшення кількості виявлених інфікованих

Зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. В Україні за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів.

Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих. Таку думку висловив Зеленський.

Також він нагадав про необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці.

Які регіони не готові послаблювати карантин

На нараді також повідомили, що на сьогодні, крім столиці, ще дев’ять регіонів України не готові переходити до наступного етапу пом’якшення карантину.

12 червня не готові послабити карантин такі регіони: