У дружини Президента України Олени Зеленської підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі перша леді почувається добре, а хвороба проходить у неї безсимптомно.

Про підтвердження коронавірусу в Олени Зеленської повідомляє Офіс Президента України.

До слова Що відомо про Олену Зеленську: біографія першої леді України

Зазначається, що Володимир Зеленський, а також діти подружжя вже пройшли тестування на коронавірус. У них хвороба не підтвердилася.

Під час робочих зустрічей і в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину й рекомендацій МОЗ. Також, відповідно до вимог протоколу безпеки, вона регулярно проходила тестування на COVID-19,

– запевнили в ОПУ.

Попереднє тестування Олена Зеленська проходила ще на початку червня. Тоді коронавірусу в неї не виявили. Наразі невідомо, де саме вона могла заразитися. З цього приводу проводять епідеміологічне розслідування.

Крім того, усім її контактним особам уже повідомили про небезпеку інфікування. Їм рекомендували пройти самоізоляцію, а за можливості – тестування.

Що про свою хворобу каже сама Олена Зеленська

Перша леді вже повідомила про свою проблему у соціальних мережах. Вона зізнається, що це стало для неї справжньою несподіванкою, оскільки вона завжди дотирмувалася правил щодо носіння засобів захисту й мінімізації контактів.

Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні. Я ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку,

– пояснила Олена Зеленська.

Варто знати Зеленський хотів заразитися коронавірусом

Вона пояснила, що вирішила написати цей пост, аби нагадати, що поки зарано втрачати пильність. Дружина президента наголосила: варто пам'ятати, що від кожного з нас залежить здоров'я не лише особисте, а й тих, хто нас оточує.

"Хтось каже. що не потрібно носити маску, адже він не боїться заразитися. Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати, що хворий і заразити інших", – наголосила перша леді.

Вона підкреслила, що маска в громадських місцях – це знак поваги до інших людей. Резюмуючи, Олена Зеленська закликала берегти й поважати себе і тих, хто нас оточує.

Що відомо про Олену Зеленську як першу леді

Перша леді – це неофіційний титул дружини президента (якщо той чоловік) у багатьох країнах світу. Свій напрямок роботи вони обирають самостійно, але передовсім це різні гуманітарні ініціативи.

Наприклад, Марина Порошенко запам'яталася своєю роботою щодо запровадження в Україні інклюзивної освіти.

Діяльність Олени Зеленської дещо схожа. Вона, наприклад, відвідує різні школи, де вивчала нові підходи до харчування дітей. Крім того, перша леді традиційно супроводжує президента під час святкових чи пам'ятних заходів.



Олена Зеленська на зустрічі з представниками фонду UNICEF в Україні / фото з її фейсбуку