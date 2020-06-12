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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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Новости о коронавирусе 12 июня: Киев может усилить карантин, открытие аэропортов в Украине
сегодня , 14:20 Новости о коронавирусе 12 июня: Киев может усилить карантин, открытие аэропортов в Украине
Альона Захарова
Украина достойна быть в семье НАТО, – Абромавичус
сегодня , 14:00 Украина достойна быть в семье НАТО, – Абромавичус
Антон Голобородько
Электроэнергия и электрокамин: сколько потребляет, экономичные электрокамины
11 июня , 13:12 Электроэнергия и электрокамин: сколько потребляет, экономичные электрокамины
Марта Пономаренко