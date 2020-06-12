У жены Президента Украины Елены Зеленской подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у нее бессимптомно.

О подтверждении коронавируса у Елены Зеленской сообщает Офис Президента Украины.

К слову Что известно о Елене Зеленской: биография первой леди Украины

Отмечается, что Владимир Зеленский, а также дети супругов уже прошли тестирование на коронавирус. У них болезнь не подтвердилась.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендаций Минздрава. Также, согласно требованиям протокола безопасности, она регулярно проходила тестирование на COVID-19,

– заверили в ОПУ.

Предварительное тестирование Елена Зеленская проходила еще в начале июня. Тогда коронавирус у нее не обнаружили. Пока неизвестно, где именно она могла заразиться. По этому поводу проводят эпидемиологическое расследование.

Кроме того, всем ее контактным лицам уже сообщили об опасности инфицирования. Им рекомендовали пройти самоизоляцию, а по возможности – тестирование.

Что о своей болезни говорит сама Елена Зеленская

Первая леди уже сообщила о своей проблеме в социальных сетях. Она признается, что это стало для нее настоящей неожиданностью, поскольку она всегда придерживалась правил ношения средств защиты и минимизации контактов.

Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении. Я изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности,

– объяснила Елена Зеленская.

Она объяснила, что решила написать этот пост, чтобы напомнить, что пока рано терять бдительность. Супруга президента отметила: стоит помнить, что от каждого из нас зависит здоровье не только личное, но и тех, кто нас окружает.

"Кто-то говорит. что не нужно носить маску, ведь он не боится заразиться. Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать, что болен и заразить других", – подчеркнула первая леди.