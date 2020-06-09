Президент України хотів на власному прикладі показати, як це бути зараженим на коронавірус. Володимир Зеленський намагався в такий спосіб показати, що робить хвороба.

Про ідею зараження коронавірусом, щоб на власному досвіді це показати, Зеленський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депресії. На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо", – розповів Володимир Зеленський.

Однак від цієї ідеї відмовилися.

"Вирішили, що занадто. Що перебір", – відзначив Президент України.

Також, за словами Зеленського, такий його крок йому б не пробачила родина.

"Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію", – підсумував Володимир Зеленський.

Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу