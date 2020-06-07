Чому в Україні відбувся спалах коронавірусу: пояснення МОЗ
Протягом останніх кількох тижнів в Україні можна спостерігати складну ситуацію з коронавірусом. Зокрема, щодня значно зростає число інфікованих. У Міністерстві охорони здоров’я це пояснюють тим, що українці ігнорують рекомендації щодо дотримання карантинних заходів.
Сплеск коронавірусу в Україні: що відомо
У МОЗ повідомили, що лише за добу 6 червня в Україні зафіксували 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.
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Більше того, таку ситуацію можна було спостерігати протягом останніх кількох тижнів. Коли фіксували збільшення кількості інфікованих.
Чому так відбувається
У МОЗ підкреслюють, що така ситуація склалася через часті випадки ігнорування рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів. Мовиться, зокрема, і про користування громадським транспортом.
Також Міністерство охорони здоров’я опублікувало правила пасажирських перевезень під час карантину
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Пасажирський транспорт під час карантину: яких слід дотримуватися правил
Для працівників
- Вимірювання температури перед початком роботи.
- Дотримання відстані між водієм і пасажиром (має становити щонайменше 1 метр) або наявність фізичних бар’єрів (до прикладу, перегородка).
- Члени екіпажу мають бути в масках або у респіраторах без клапана.
- Як працівників транспорту, так і пасажирів варто інформувати про засоби індивідуального захисту та заходи профілактики коронавірусу.
- Вологе прибирання перед рейсом з допомогою дезинфікувальних засобів.
- За хорошої погоди перевезення має бути з відчиненими вікнами.
- За можливості біля вхідних дверей має бути антисептик.
- Обмеження масових зборів у закритих приміщеннях.
- Тимчасове відсторонення від роботи осіб, що перебувають у групі ризику (старші за 60 років і з ознаками гострих респіраторних інфекцій).
- Регулярне миття рук і обробка антисептиком щотригодини або навіть частіше.
- Утримання від контактів із особами з ознаками гострих респіраторних захворювань.
- Утримання від відвідування робочого місця та обов’язкова самоізоляція під час симптомів респіраторного захворювання.
Для пасажирів
- Обов’язкове носіння маски або респіратора.
- Кількість пасажирів не має перевищувати число місць для сидіння.
- У разі перевезення в регіон, де немає послаблення карантину, кількість пасажирів має становити не більше ніж 50% числа місць для сидіння.
- Заборона роботи залів очікування рейсу.
Для автостанцій
- Інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусу.
- Забезпечення місць для обробки рук антисептиком.
- Одночасно у приміщенні автостанції може перебувати не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.
- Обмеження контакту працівників із пасажирами.
- Соціальна дистанція в чергах – щонайменше 1,5 метри; нанесення відповідного маркування.
- Квитків має бути продано не більше, ніж є місць для сидіння.
- Продаж квитків має здійснюватися через інтернет.
- Наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах.
- Дезінфекція поверхонь кожні 6 годин і частіше.
- Провітрювання робочих приміщень варто здійснювати кожні 2 години.
- Централізований збір засобів індивідуального захисту.
- Додаткові контейнери для засобів індивідуального захисту.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні: коротко:
- Станом на 7 червня в Україні підтвердили 26 999 випадків COVID-19.
- Зауважимо, що до цього три дні поспіль в Україні фіксували високий денний приріст коронавірусної інфекції серед громадян. Щодня виявляли понад 550 нових хворих.
- Рекордну для України цифру у 588 інфікованих за добу було зафіксовано 4 червня.
- Станом на 7 червня статистика летальності зросла до 788.
- За весь час пандемії в Україні одужали 12 054 людини.
- Зараз найбільше хворих реєструють на Львівщині, Буковині та у Києві.