Протягом останніх кількох тижнів в Україні можна спостерігати складну ситуацію з коронавірусом. Зокрема, щодня значно зростає число інфікованих. У Міністерстві охорони здоров’я це пояснюють тим, що українці ігнорують рекомендації щодо дотримання карантинних заходів.

Сплеск коронавірусу в Україні: що відомо

У МОЗ повідомили, що лише за добу 6 червня в Україні зафіксували 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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Більше того, таку ситуацію можна було спостерігати протягом останніх кількох тижнів. Коли фіксували збільшення кількості інфікованих.

Чому так відбувається

У МОЗ підкреслюють, що така ситуація склалася через часті випадки ігнорування рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів. Мовиться, зокрема, і про користування громадським транспортом.

Також Міністерство охорони здоров’я опублікувало правила пасажирських перевезень під час карантину

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Пасажирський транспорт під час карантину: яких слід дотримуватися правил

Для працівників

Вимірювання температури перед початком роботи.

Дотримання відстані між водієм і пасажиром (має становити щонайменше 1 метр) або наявність фізичних бар’єрів (до прикладу, перегородка).

Члени екіпажу мають бути в масках або у респіраторах без клапана.

Як працівників транспорту, так і пасажирів варто інформувати про засоби індивідуального захисту та заходи профілактики коронавірусу.

Вологе прибирання перед рейсом з допомогою дезинфікувальних засобів.

За хорошої погоди перевезення має бути з відчиненими вікнами.

За можливості біля вхідних дверей має бути антисептик.

Обмеження масових зборів у закритих приміщеннях.

Тимчасове відсторонення від роботи осіб, що перебувають у групі ризику (старші за 60 років і з ознаками гострих респіраторних інфекцій).

Регулярне миття рук і обробка антисептиком щотригодини або навіть частіше.

Утримання від контактів із особами з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Утримання від відвідування робочого місця та обов’язкова самоізоляція під час симптомів респіраторного захворювання.

Для пасажирів

Обов’язкове носіння маски або респіратора.

Кількість пасажирів не має перевищувати число місць для сидіння.

У разі перевезення в регіон, де немає послаблення карантину, кількість пасажирів має становити не більше ніж 50% числа місць для сидіння.

Заборона роботи залів очікування рейсу.

Для автостанцій

Інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусу.

Забезпечення місць для обробки рук антисептиком.

Одночасно у приміщенні автостанції може перебувати не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.

Обмеження контакту працівників із пасажирами.

Соціальна дистанція в чергах – щонайменше 1,5 метри; нанесення відповідного маркування.

Квитків має бути продано не більше, ніж є місць для сидіння.

Продаж квитків має здійснюватися через інтернет.

Наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах.

Дезінфекція поверхонь кожні 6 годин і частіше.

Провітрювання робочих приміщень варто здійснювати кожні 2 години.

Централізований збір засобів індивідуального захисту.

Додаткові контейнери для засобів індивідуального захисту.

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