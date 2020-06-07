Почему в Украине произошла вспышка коронавируса: пояснение Минздрава
В течение последних нескольких недель в Украине можно наблюдать сложную ситуацию с коронавирусом. В частности, ежедневно значительно возрастает число инфицированных. В Министерстве здравоохранения это объясняют тем, что украинцы игнорируют рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.
Всплеск коронавируса в Украине: что известно
В Минздраве сообщили, что только за сутки 6 июня в Украине были зафиксированы 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.
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Более того, такую ситуацию можно было наблюдать в течение последних нескольких недель. Когда фиксировали увеличение количества инфицированных.
Почему так происходит
В Минздраве подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования рекомендаций по соблюдению карантинных мер. Говорится, в частности, и о пользовании общественным транспортом.
Также Министерство здравоохранения опубликовало правила пассажирских перевозок во время карантина
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Пассажирский транспорт во время карантина: каких следует придерживаться правил
Для работников
- Измерение температуры перед началом работы.
- Соблюдение расстояния между водителем и пассажиром (должно составлять не менее 1 метра) или наличие физических барьеров (к примеру, перегородка).
- Члены экипажа должны быть в масках или респираторах без клапана.
- Как работников транспорта, так и пассажиров следует информировать о средствах индивидуальной защиты и мерах профилактики коронавируса.
- Влажная уборка перед рейсом с помощью дезинфицирующих средств.
- При хорошей погоде перевозка должна быть с открытыми окнами.
- По возможности у входной двери должен быть антисептик.
- Ограничение массовых сборов в закрытых помещениях.
- Временное отстранение от работы лиц, находящихся в группе риска (старше 60 лет и с признаками острых респираторных инфекций).
- Регулярное мытье рук и обработка антисептиком каждые полчаса или даже чаще.
- Воздержание от контактов с лицами с признаками острых респираторных заболеваний.
- Воздержание от посещения рабочего места и обязательное самоизоляция во время симптомов респираторного заболевания.
Для пассажиров
- Обязательное ношение маски или респиратора.
- Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.
- В случае перевозки в регион, где нет ослабление карантина, количество пассажиров должно составлять не более чем 50% числа мест для сидения.
- Запрет работы залов ожидания рейса.
Для автостанций
- Информационные материалы по профилактике коронавируса.
- Обеспечение мест для обработки рук антисептиком.
- Одновременно в помещении автостанции может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.
- Ограничение контакта работников с пассажирами.
- Социальная дистанция в очередях – не менее 1,5 метра; нанесение соответствующей маркировки.
- Билеты должны быть проданы не больше, чем есть места для сидения.
- Продажа билетов должна осуществляться через интернет.
- Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.
- Дезинфекция поверхностей каждые 6 часов и чаще.
- Проветривание рабочих помещений следует осуществлять каждые 2 часа.
- Централизованный сбор средств индивидуальной защиты.
- Дополнительные контейнеры для средств индивидуальной защиты.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко:
- По состоянию на 7 июня в Украине подтвердили 26 999 случаев COVID-19.
- Заметим, что до этого три дня подряд в Украине фиксировали высокий дневной прирост коронавирусной инфекции среди граждан. Ежедневно обнаруживали более 550 новых больных.
- Рекордную для Украины цифру в 588 инфицированных за сутки зафиксировали 4 июня.
- По состоянию на 7 июня статистика летальности выросла до 788.
- За все время пандемии в Украине выздоровели 12 054 человека.
- Сейчас больше всего больных регистрируют на Львовщине, Буковине и в Киеве.