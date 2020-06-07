В течение последних нескольких недель в Украине можно наблюдать сложную ситуацию с коронавирусом. В частности, ежедневно значительно возрастает число инфицированных. В Министерстве здравоохранения это объясняют тем, что украинцы игнорируют рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.

Всплеск коронавируса в Украине: что известно

В Минздраве сообщили, что только за сутки 6 июня в Украине были зафиксированы 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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Более того, такую ситуацию можно было наблюдать в течение последних нескольких недель. Когда фиксировали увеличение количества инфицированных.

Почему так происходит

В Минздраве подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования рекомендаций по соблюдению карантинных мер. Говорится, в частности, и о пользовании общественным транспортом.

Также Министерство здравоохранения опубликовало правила пассажирских перевозок во время карантина

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Пассажирский транспорт во время карантина: каких следует придерживаться правил

Для работников

Измерение температуры перед началом работы.

Соблюдение расстояния между водителем и пассажиром (должно составлять не менее 1 метра) или наличие физических барьеров (к примеру, перегородка).

Члены экипажа должны быть в масках или респираторах без клапана.

Как работников транспорта, так и пассажиров следует информировать о средствах индивидуальной защиты и мерах профилактики коронавируса.

Влажная уборка перед рейсом с помощью дезинфицирующих средств.

При хорошей погоде перевозка должна быть с открытыми окнами.

По возможности у входной двери должен быть антисептик.

Ограничение массовых сборов в закрытых помещениях.

Временное отстранение от работы лиц, находящихся в группе риска (старше 60 лет и с признаками острых респираторных инфекций).

Регулярное мытье рук и обработка антисептиком каждые полчаса или даже чаще.

Воздержание от контактов с лицами с признаками острых респираторных заболеваний.

Воздержание от посещения рабочего места и обязательное самоизоляция во время симптомов респираторного заболевания.

Для пассажиров

Обязательное ношение маски или респиратора.

Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.

В случае перевозки в регион, где нет ослабление карантина, количество пассажиров должно составлять не более чем 50% числа мест для сидения.

Запрет работы залов ожидания рейса.

Для автостанций

Информационные материалы по профилактике коронавируса.

Обеспечение мест для обработки рук антисептиком.

Одновременно в помещении автостанции может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Ограничение контакта работников с пассажирами.

Социальная дистанция в очередях – не менее 1,5 метра; нанесение соответствующей маркировки.

Билеты должны быть проданы не больше, чем есть места для сидения.

Продажа билетов должна осуществляться через интернет.

Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Дезинфекция поверхностей каждые 6 часов и чаще.

Проветривание рабочих помещений следует осуществлять каждые 2 часа.

Централизованный сбор средств индивидуальной защиты.

Дополнительные контейнеры для средств индивидуальной защиты.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко: