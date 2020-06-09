Президент Украины хотел на собственном примере показать, как это быть зараженным коронавирусом. Владимир Зеленский пытался таким образом показать, что делает болезнь.

Об идее заражения коронавирусом, чтобы показать на собственном опыте, Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

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"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрем", – рассказал Владимир Зеленский.

Однако от этой идеи отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", – отметил Президент Украины.

Также, по словам Зеленского, такой его шаг ему бы не простила семья.

"Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", – подытожил Владимир Зеленский.



Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала