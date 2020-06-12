Из-за роста количества выявленных случаев заражения коронавирусом, в Украине могут усилить карантин. Однако Президент Украины Владимир Зеленский назвал определенное условие, которое следует выполнить перед этим.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине начали фиксировать более 600 случаев заражения в сутки. 12 июня – было подтверждено 683 новых случая инфицирования, 11 июня – 689 случаев, 10 июня – 525 случаев. При этом очаги выявления новых больных коронавирусом – рассеяны.

К слову У Елены Зеленской коронавирус: что известно

Такой резкий рост вызвал беспокойство у украинской власти. Именно это стало темой традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского, говорится на сайте ОП.

Что может быть причиной увеличения количества выявленных инфицированных

Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. В Украине за сутки в среднем проводится около 20 тысяч ПЦР и ИФА-тестов.

Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных. Такое мнение высказал Зеленский.

Также он напомнил о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице

Регионы не готовы ослаблять карантин

На совещании также сообщили, что сегодня, кроме столицы, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области.