Карантин в Украине могут снова ослабить уже 10 июня. Кабинет министров планирует ряд точечных послаблений для всей страны. Одно из смягчений будет касаться туризма. Так, правительство может позволить собирать в туристические группы до 50 человек.

Вероятное ослабление карантина: детали

Кабинет министров в среду, 10 июня, соберется на заседание и планирует внести изменения в постановление о введенных карантинных мерах в Украине, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

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В повестке дня будут изменения в постановлении, касающиеся определенных послаблений. Одно из них – по туризму. Это будет касаться увеличения количества лиц в туристических группах. Это касается всей страны,

– рассказали в правительстве.

Обратите внимание! О смягчении для туристических групп еще 5 июня рассказывал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он пояснил, что сейчас в туристических группах могут одновременно находиться только 10 человек, а правительство планирует увеличить это количество до 50 человек.

В то же время, по данным источника, Кабмин не планирует делать исключений и ослаблять карантин для отдельных регионов. Наоборот, если ситуация с коронавирусом в области плохая – там карантин могут усилить.

"Никакой регион правительство не может послаблять. Потому что правительством установлены критерии послабления. Эти решения должны принимать в каждом регионе комиссия ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций). Если ситуация крайне плохая, там наоборот могут усиливать", – подчеркнул источник.

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В каких регионах ситуация с COVID-19 плохая

Министерство здравоохранения выделило три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина в регионе:

заболеваемость (инцидентность);

заполнение коек в больницах;

количество тестирований.

Если один из этих пунктов нарушается, область не может ослаблять карантин. По состоянию на 9 июня этим критериям не соответствуют такие области: