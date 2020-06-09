Правительство планирует ослабить карантин в Украине: что могут позволить
Карантин в Украине могут снова ослабить уже 10 июня. Кабинет министров планирует ряд точечных послаблений для всей страны. Одно из смягчений будет касаться туризма. Так, правительство может позволить собирать в туристические группы до 50 человек.
Вероятное ослабление карантина: детали
Кабинет министров в среду, 10 июня, соберется на заседание и планирует внести изменения в постановление о введенных карантинных мерах в Украине, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
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В повестке дня будут изменения в постановлении, касающиеся определенных послаблений. Одно из них – по туризму. Это будет касаться увеличения количества лиц в туристических группах. Это касается всей страны,
– рассказали в правительстве.
Обратите внимание! О смягчении для туристических групп еще 5 июня рассказывал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он пояснил, что сейчас в туристических группах могут одновременно находиться только 10 человек, а правительство планирует увеличить это количество до 50 человек.
В то же время, по данным источника, Кабмин не планирует делать исключений и ослаблять карантин для отдельных регионов. Наоборот, если ситуация с коронавирусом в области плохая – там карантин могут усилить.
"Никакой регион правительство не может послаблять. Потому что правительством установлены критерии послабления. Эти решения должны принимать в каждом регионе комиссия ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций). Если ситуация крайне плохая, там наоборот могут усиливать", – подчеркнул источник.
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В каких регионах ситуация с COVID-19 плохая
Министерство здравоохранения выделило три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина в регионе:
- заболеваемость (инцидентность);
- заполнение коек в больницах;
- количество тестирований.
Если один из этих пунктов нарушается, область не может ослаблять карантин. По состоянию на 9 июня этим критериям не соответствуют такие области:
- Волынская (1113 случаев коронавирус),
- Житомирская (935),
- Закарпатская (1425),
- Львовская (2211),
- Ровенская (2094),
- Тернопольская (1305),
- Черновицкая (3729),
- Киев (3523).