Для туристических групп готовят смягчения, которые касаются ограничения по количеству людей. Соответствующее решение Кабинет министров Украины примет в ближайшее время.

Сейчас в туристических группах могут одновременно находиться только 10 человек. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время встречи Президента Украины с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском, сообщает 24 канал.

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Теперь количество путешественников в одной группе планируют увеличить до 50 человек.

Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус – до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании его снимут,

– сказал он.

Пандемия COVID-19 и отпуска: как быть

Несмотря на еще неутешительную ситуацию с распространением коронавируса ряд стран уже планируют ослаблять ограничения на туристический сезон. Часть из них все равно будут требовать от путешественников дополнительных гарантий безопасности, такие как анализа на отсутствие коронавируса.

на туристический сезон. Часть из них все равно будут требовать от путешественников дополнительных гарантий безопасности, такие как анализа на отсутствие коронавируса. Хотя часть туристических стран уже заявила об открытии границ, украинцы не очень спешат с решениями. Так, данные нескольких опросов говорят о том, что только треть украинцев планирует отпуск и большинство в пределах страны.

В то же время отели в Украине заработали с 22 мая, однако некоторые ограничения все еще действуют. Так, обязательным является ношение маски, ограниченное количество людей в помещении и возможность питания в помещениях гостиниц.



Когда откроют границы для туристов / Инфографика 24 канала