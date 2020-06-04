Кабмин хочет отменить ограничения для туристов
Для туристических групп готовят смягчения, которые касаются ограничения по количеству людей. Соответствующее решение Кабинет министров Украины примет в ближайшее время.
Сейчас в туристических группах могут одновременно находиться только 10 человек. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время встречи Президента Украины с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском, сообщает 24 канал.
Важно В Украине растет количество областей, которые не готовы ослаблять карантин: список
Теперь количество путешественников в одной группе планируют увеличить до 50 человек.
Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус – до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании его снимут,
– сказал он.
Пандемия COVID-19 и отпуска: как быть
- Несмотря на еще неутешительную ситуацию с распространением коронавируса ряд стран уже планируют ослаблять ограничения на туристический сезон. Часть из них все равно будут требовать от путешественников дополнительных гарантий безопасности, такие как анализа на отсутствие коронавируса.
- Хотя часть туристических стран уже заявила об открытии границ, украинцы не очень спешат с решениями. Так, данные нескольких опросов говорят о том, что только треть украинцев планирует отпуск и большинство в пределах страны.
- В то же время отели в Украине заработали с 22 мая, однако некоторые ограничения все еще действуют. Так, обязательным является ношение маски, ограниченное количество людей в помещении и возможность питания в помещениях гостиниц.