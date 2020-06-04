Для туристичних груп готують пом’якшення, що стосується обмеження по кількості людей. Відповідне рішення Кабінет міністрів України прийме вже найближчим часом.

Наразі в туристичних групах можуть одночасно перебувати лише 10 осіб. Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час зустрічі Президента України із представниками туристичної галузі у Кам’янці-Подільському, повідомляє 24 канал.

Важливо В Україні зростає кількість областей, що не готові послаблювати карантин: список

Тепер кількість мандрівників в одній групі планують збільшити до 50 людей.

Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус – до 50 осіб. Найближчим часом на першому засіданні його знімуть, – сказав він.

Пандемія COVID-19 і відпустки: як бути

Попри досі невтішну ситуацію із поширенням коронавірусу низка країн вже планують послаблювати обмеження на туристичний сезон. Частина із них все одно вимагатимуть від мандрівників додаткових гарантій безпеки, як от аналізу на відсутність коронавірусу.

на туристичний сезон. Частина із них все одно вимагатимуть від мандрівників додаткових гарантій безпеки, як от аналізу на відсутність коронавірусу. Хоча частина туристичних країн вже заявила про відкриття кордонів, українці не дуже поспішають із рішеннями. Так, дані кількох опитувань говорять про те, що лише третина українців планує відпустку і більшість у межах країни.

Водночас готелі в Україні запрацювали з 22 травня, однак деякі обмеження все ще діють. Так, обов’язковим є носіння маски, обмежена кількість людей у приміщенні та можливість харчування в приміщеннях готелів.



Коли відкриють кордони для туристів / Інфографіка 24 каналу