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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

В Україні з 22 травня запрацюють готелі: що відомо

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Готелі в Україні з 22 травня 2020 запрацюють: що відомо
В Україні з 22 травня запрацюють готелі / opera-hotel.com

Кабінет Міністрів дозволив з 22 травня відновити роботу готелів в Україні. Однак деякі обмеження все ще діятимуть. Зокрема, щодо обов’язкового носіння маски, кількості людей у приміщенні та можливості харчування у готелях.

На засіданні 20 травня уряд прийняв рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до цього, з 22 травня в Україні дозволили відновити роботу готелям. Однак працівники та люди, які у них зупинятимуться, повинні дотримуватися певних обмежень.

Рекомендації для роботи готелів

  • обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;
  • відвідувачі та люди, які проживають у готелях, зобов’язані носити респіратор aбo маску;
  • наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами;
  • харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);
  • тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику, тобто людей віком від 60 років та тих, у кого є хронічні захворювання.

Рекомендації для роботи готелів інфографіка 24 канал
Рекомендації для роботи готелів / Інфографіка 24 каналу

Чого ще стосуються послаблення карантину

  • з 25 травня дозволили відновити роботу дитячих садочків;
  • з 22 травня знову курсуватиме громадський транспорт;
  • можуть відновлювати роботу фітнес-зали;
  • дозволили провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Готелі
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