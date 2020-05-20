В Україні з 22 травня запрацюють готелі: що відомо

Кабінет Міністрів дозволив з 22 травня відновити роботу готелів в Україні. Однак деякі обмеження все ще діятимуть. Зокрема, щодо обов’язкового носіння маски, кількості людей у приміщенні та можливості харчування у готелях.

На засіданні 20 травня уряд прийняв рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину, повідомляє 24 канал. Читайте також Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня Відповідно до цього, з 22 травня в Україні дозволили відновити роботу готелям. Однак працівники та люди, які у них зупинятимуться, повинні дотримуватися певних обмежень. Рекомендації для роботи готелів обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;

закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів; відвідувачі та люди, які проживають у готелях, зобов’язані носити респіратор aбo маску;

наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами ;

; харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);

може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років); тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику, тобто людей віком від 60 років та тих, у кого є хронічні захворювання.

Рекомендації для роботи готелів / Інфографіка 24 каналу Чого ще стосуються послаблення карантину з 25 травня дозволили відновити роботу дитячих садочків;

з 22 травня знову курсуватиме громадський транспорт;

можуть відновлювати роботу фітнес-зали;

дозволили провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу