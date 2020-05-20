В Украине с 22 мая заработают отели: что известно
Кабинет Министров разрешил с 22 мая возобновить работу отелей в Украине. Однако некоторые ограничения все еще действуют. В частности, относительно обязательного ношения маски, количества людей в помещении и возможности питания в отелях.
На засіданні 20 травня уряд прийняв рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину, повідомляє 24 канал.
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Відповідно до цього, з 22 травня в Україні дозволили відновити роботу готелям. Однак працівники та люди, які у них зупинятимуться, повинні дотримуватися певних обмежень.
Рекомендації для роботи готелів
- обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;
- відвідувачі та люди, які проживають у готелях, зобов’язані носити респіратор aбo маску;
- наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами;
- харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);
- тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику, тобто людей віком від 60 років та тих, у кого є хронічні захворювання.
Рекомендації для роботи готелів / Інфографіка 24 каналу
Чого ще стосуються послаблення карантину
- з 25 травня дозволили відновити роботу дитячих садочків;
- з 22 травня знову курсуватиме громадський транспорт;
- можуть відновлювати роботу фітнес-зали;
- дозволили провести зовнішнє незалежне оцінювання.