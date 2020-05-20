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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Украине с 22 мая заработают отели: что известно

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Отели в Украине с 22 мая 2020 заработают: что известно
В Україні з 22 травня запрацюють готелі / opera-hotel.com

Кабинет Министров разрешил с 22 мая возобновить работу отелей в Украине. Однако некоторые ограничения все еще действуют. В частности, относительно обязательного ношения маски, количества людей в помещении и возможности питания в отелях.

На засіданні 20 травня уряд прийняв рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до цього, з 22 травня в Україні дозволили відновити роботу готелям. Однак працівники та люди, які у них зупинятимуться, повинні дотримуватися певних обмежень.

Рекомендації для роботи готелів

  • обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;
  • відвідувачі та люди, які проживають у готелях, зобов’язані носити респіратор aбo маску;
  • наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами;
  • харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);
  • тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику, тобто людей віком від 60 років та тих, у кого є хронічні захворювання.

Рекомендації для роботи готелів інфографіка 24 канал
Рекомендації для роботи готелів / Інфографіка 24 каналу

Чого ще стосуються послаблення карантину

  • з 25 травня дозволили відновити роботу дитячих садочків;
  • з 22 травня знову курсуватиме громадський транспорт;
  • можуть відновлювати роботу фітнес-зали;
  • дозволили провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Украины Гостиницы
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