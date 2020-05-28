Відпочинок після карантину: експертка назвала популярні напрями туризму в Україні

Нараз триває збір інформації про нові і цікаві місця, ще не розвідані для українців, і які не були звичними для відпочинку. На морських курортах, як і щороку, буде підвищена активність, туди традиційно їздитимуть багато туристів. Для збереження епідеміологічної ситуації, нерозповсюдження вірусу важливо розосередити потоки.

Це є одним з надважливих завдань для представників туристичної галузі в України. Про це в ефірі 24 каналу розповіла голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

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Також вона відзначила, що як тільки Україна епідеміологічно буде готова, можна відстежувати ситуацію в інших країнах, цікавим з точки зору в'їзного туризму, і тоді туристів запрошувати сюди. Але має бути рішення МОЗ про безпеку громадян України і туристів.

Відпустки після карантину

Щодо повноцінного відпочинку, то, за соціологічними опитуваннями, лише близько 30% українців поїдуть у відпустки цього року. Однак експертка сподівається, що ця кількість буде значно більшою.

Але зауважила, що, найімовірніше, це будуть не повноцінні відпустки, а довгі вікенди. Наприклад, дівчина розповіла, що точно не матиме повноцінної двотижневої відпустки.

Сподіваюсь взяти декілька днів власним коштом влітку. І таким чином з п'ятниці по понеділок матиму можливість десь поїхати біля Києва, у ближні області, і познайомитися з новими місцями,

– додала голова ДАРТ.

Вона відзначила: цілком можливо, що згодом люди менше їздитимуть у місця скупчення натовпу і відкриється багато можливостей для сільської місцевості, для тих міст і місць, які ще не були розвіданими.

Представники ДАРТ дуже сподіваються, що спільно з органами місцевої влади саме цей вид туризму розвинеться. Зокрема, мовиться про туризм:

сільський;

"зелений";

екологічний;

індустріальний.

Тобто, щоб українці відвідували не лише звичні локації в країні.

Наповнення готелів після послаблення карантину

Мар'яна Олеськів відзначила, що зараз ще мало відвідувачів, тож немає повної завантаженості готелів. Зауважила, що одним з важливих елементів для запуску готелів є транспорт і можливість добиратися.

Крім того, є декілька важливих питань до МОЗ. Зокрема, щодо правил проведення екскурсій та роботи нерегулярного екскурсійного туристичного транспорту.

"Поки не будуть запущені ці процеси, важко говорити про завантаженість готелів. Зараз ми розмовляємо з туроператорами, є багато бронювань на кінець червня – липень", – пояснила вона.

Дотримання правил безпеки в готелях

За словами експертки, за дотриманням всіх вимог МОЗ наразі слідкує Держспоживслужба. Вона також перевіряє, чи працюють ринки відповідно до санітарних правил. А також поліція.

"Вимоги, які виставлені для готелів, є реалістичними. Одним із зауважень є екрани між персоналом. Це буде складно влаштувати для багатьох. Все решта є реалістичним і нескладним",

– зауважила Мар'яна Олеськів.

Довідка. Згідно з вимогами МОЗ, на рецепції готелю між персоналом та відвідувачами має бути захисний екран.



Рекомендації до роботи готелів / Інфографіка 24 каналу