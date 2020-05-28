Ллишь 30% украинцев поедут в отпуск в этом году

Сейчас идет сбор информации о новых и интересных местах, еще не разведанных для украинцев, и которые не были привычными для отдыха. На морских курортах, как и каждый год, будет повышенная активность, туда традиционно будут ездить много туристов. Для сохранения эпидемиологической ситуации, нераспространения вируса, важно рассредоточить потоки.

Это является одной из сверхважных задач для представителей туристической отрасли в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказала председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

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Также она отметила, что как только Украина эпидемиологически будет готова, можно отслеживать ситуацию в других странах, интересных с точки зрения въездного туризма, и тогда туристов приглашать сюда. Но должно быть решение Минздрава о безопасности граждан Украины и туристов.

Отпуск после карантина

Относительно полноценного отдыха, то, по социологическим опросам, лишь около 30% украинцев поедут в отпуск в этом году. Однако эксперт надеется, что это количество будет значительно больше.

Но заметила, что, скорее всего, это будут не полноценные отпуска, а длинные уикенды. Например, девушка рассказала, что точно не будет иметь полноценного двухнедельного отпуска.

Надеюсь взять несколько дней за свой счет летом. И таким образом с пятницы по понедельник смогу где-то поехать возле Киева, в ближние области, и познакомиться с новыми местами,

– добавила председатель ГАРТ.

Она отметила: вполне возможно, что со временем люди меньше будут ездить в места скопления толпы и откроется много возможностей для сельской местности, для тех городов и мест, которые еще не были разведанны.

Представители ГАРТ очень надеются, что совместно с органами местной власти именно этот вид туризма разовьется. В частности, речь идет о туризме:

сельском;

"зеленом";

экологическом;

индустриальном.

То есть, чтобы украинцы посещали не только привычные локации в стране.

Наполнение отелей после ослабления карантина

Марьяна Олеськив отметила, что сейчас еще мало посетителей, поэтому нет полной загруженности отелей. Заметила, что одним из важных элементов для запуска отелей является транспорт и возможность добираться.

Кроме того, есть несколько важных вопросов к Минздраву. В частности, о правилах проведения экскурсий и работы автомобильного экскурсионного туристического транспорта.

"Пока не будут запущены эти процессы, трудно говорить о загруженности гостиниц. Сейчас мы разговариваем с туроператорами, есть много бронирований на конец июня-июль", – пояснила она.

Соблюдение правил безопасности в гостиницах

По словам эксперта, за соблюдением всех требований Минздрава пока следит Госпотребслужба. Она также проверяет, работают ли рынки в соответствии с санитарными правилами. А также полиция.

"Требования, которые выставлены для гостиниц, являются реалистичными. Одним из замечаний являются экраны между персоналом. Это будет сложно устроить для многих. Все остальное является реалистичным и несложным",

– сказала Марьяна Олеськив.

Справка. Согласно требованиям Минздрава, на рецепции отеля между персоналом и посетителями должен быть защитный экран.



Рекомендации к работе гостиниц / Инфографика 24 канала