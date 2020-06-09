Карантин в Україні можуть знову послабити вже 10 червня. Кабінет міністрів планує низку точкових послаблень для всієї країни. Одне з пом'якшень стосуватиметься туризму. Так, уряд може дозволити збирати у туристичні групи до 50 осіб.

Ймовірне послаблення карантину: деталі

Кабінет Міністрів у середу, 10 червня, збереться на засідання і планує внести зміни у постанову щодо запроваджених карантинних заходів в Україні, пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

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У порядку денному будуть зміни до постанови, що стосуються певних послаблень. Одне з них – щодо туризму. Це стосуватиметься збільшення кількості осіб в туристичних групах. Це стосується усієї країни,

– розповіли в уряді.

Зверніть увагу! Про пом’якшення для туристичних груп ще 5 червня розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він пояснив, що наразі в туристичних групах можуть одночасно перебувати лише 10 осіб, а уряд планує збільшити цю кількість до 50 осіб.

Водночас, за даними джерела, Кабмін не планує робити виключень та послаблювати карантин для окремих регіонів. Навпаки, якщо ситуація з коронавірусом в області погана – там карантин можуть посилити.

"Ніякий регіон уряд не може послаблювати. Тому що урядом встановлено критерії послаблення. Ці рішення має приймати в кожному регіоні комісія ТЕБ та НС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій). Якщо ситуація вкрай погана, там навпаки можуть посилювати", – наголосило джерело.

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В яких регіонах ситуація з COVID-19 погана

Міністерство охорони здоров'я виділило три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину в регіоні:

щодо захворюваності (інцидентність);

заповненості ліжок в лікарнях;

кількості тестувань.

Якщо одни з цих пунктів порушується, область не може послаблювати карантин. Станом на 9 червня цим критеріям не відповідають такі області: