З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення. Іноземців, які прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені". І для них діятимуть різні правила. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Що таке "червона" та "зелена" зони

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"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршоюю, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.

"Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.

Як перетинатимуть кордон іноземці з "червоної" та "зеленої" зон

Про це у коментарі 24 каналу розповів речник Державної прикордонної служби Олег Бойко. За його словами, усі іноземці, які прибувають на територію України, мають мати страховий поліс. Це обов’язкова умова.

Якщо людина прибуває з "червоної" зони, її мають направити на обсервацію. Щоправда, вона може як альтернативу вибрати й самоізоляцію. Але у такому разі має собі встановити на смартфон додаток "Дій вдома".

Якщо людина прибуває з "зеленої" зони, необхідність обсервації / cамоізоляції відпадає.

Але в будь-якому разі, прикордонники усім без винятку в пунктах пропуску провидитимуть температурний скринінг. Також у всіх, хто прибуває, запитуватимуть про самопочуття та чи вони контактували з хворими на коронавірус.

Тому, якщо людина повідомила про останнє, прикордонники інформують представників Санітарно-епідеміологічної служби, які також перебувають у пункті пропуску. І ті вже ухвалюватимуть рішення, що з такою людиною робитимуть – все залежить від її стану. У підсумку таких людей відправлять або в лікарський заклад, або на обсервацію або на самоізоляцію з додатком "Дій у дома",

– пояснив речник ДПС.

Бойко зауважив, що оформлятимуть лише тих "червоних" іноземців, які встановили застосунок "Дій вдома". Якщо ж людина такого додатку немає, про це повідомляють вищезазначений Санітарно-епідеміологічний підрозділ. І ті вже ухвалюватимуть рішення щодо направлення такої особи на обсервацію або самоізоляцію.

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Які існують винятки

Речник ДПС додав, що не для всіх, хто прибуває з "червоної" зони, існують вищезазначені правила.

Мовиться передусім про:

тих, хто прибуває на ЗНО,

дипломатів,

учаників міжнароних вантажних перевезень

обслуговуючий персонал залізничного та морського транспорту

Але їх пропускатимуть:

після перевірки та співбесіди, які проведуть прикордонники та представники Санепідпідрозділу (останній проводить ретельнішу перевірку)

якщо немає підстав вважати, що така людина контактувала з хворими.

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