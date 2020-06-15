Україна відкрила кордон: кого пускають і правила в'їзду
З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення. Іноземців, які прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені". І для них діятимуть різні правила. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.
Що таке "червона" та "зелена" зони
До теми МОЗ оприлюднив перелік "червоних" і "зелених" країн: хто зможе потрапити в Україну без перешкод
- "Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршоюю, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.
- "Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.
Як перетинатимуть кордон іноземці з "червоної" та "зеленої" зон
Про це у коментарі 24 каналу розповів речник Державної прикордонної служби Олег Бойко. За його словами, усі іноземці, які прибувають на територію України, мають мати страховий поліс. Це обов’язкова умова.
- Якщо людина прибуває з "червоної" зони, її мають направити на обсервацію. Щоправда, вона може як альтернативу вибрати й самоізоляцію. Але у такому разі має собі встановити на смартфон додаток "Дій вдома".
- Якщо людина прибуває з "зеленої" зони, необхідність обсервації / cамоізоляції відпадає.
Але в будь-якому разі, прикордонники усім без винятку в пунктах пропуску провидитимуть температурний скринінг. Також у всіх, хто прибуває, запитуватимуть про самопочуття та чи вони контактували з хворими на коронавірус.
Тому, якщо людина повідомила про останнє, прикордонники інформують представників Санітарно-епідеміологічної служби, які також перебувають у пункті пропуску. І ті вже ухвалюватимуть рішення, що з такою людиною робитимуть – все залежить від її стану. У підсумку таких людей відправлять або в лікарський заклад, або на обсервацію або на самоізоляцію з додатком "Дій у дома",
– пояснив речник ДПС.
Бойко зауважив, що оформлятимуть лише тих "червоних" іноземців, які встановили застосунок "Дій вдома". Якщо ж людина такого додатку немає, про це повідомляють вищезазначений Санітарно-епідеміологічний підрозділ. І ті вже ухвалюватимуть рішення щодо направлення такої особи на обсервацію або самоізоляцію.
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Які існують винятки
Речник ДПС додав, що не для всіх, хто прибуває з "червоної" зони, існують вищезазначені правила.
Мовиться передусім про:
- тих, хто прибуває на ЗНО,
- дипломатів,
- учаників міжнароних вантажних перевезень
- обслуговуючий персонал залізничного та морського транспорту
Але їх пропускатимуть:
- після перевірки та співбесіди, які проведуть прикордонники та представники Санепідпідрозділу (останній проводить ретельнішу перевірку)
- якщо немає підстав вважати, що така людина контактувала з хворими.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня мають відновитися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
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