З 10 червня відновлять роботу бази відпочинку, – Степанов
Бази відпочинку в Україні можуть відновити роботу вже з 10 червня. Умова – у регіоні дотримані всі умови для чергового етапу послаблення карантинних обмежень.
Бази відпочинку відновлять роботу
Згідно з планом виходу з карантину, наступний етап починається з 10 червня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Цей етап передбачає, зокрема, початок функціонування баз відпочинку. Вони зможуть працювати з дотриманням правил, встановлених МОЗ,
– зазначив Степанов.
Обмеження знімуть не всюди
Та додав, що ситуація в різних областях залежатиме від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.
"Якщо є можливість переходу до наступного етапу, то в такому випадку бази відпочинку почнуть працювати", – додав міністр. Та пояснив, що при прийнятті рішень керуватимуться правилами адаптивного карантину.
Карантин в Україні: основне
- Станом на 8 червня у країні зафіксували 27 тисяч 462 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 797 людей, одужати вдалося 12 тисячам 195.
- 5 червня в Україні ввели черговий етап послаблення карантину, наступний запланований на 10 червня.
- Київ та чотири області наразі не відповідають показникам для переходу на наступний етап послаблення обмежень.
Як в Україні послабили карантин з 5 червня / Інфографіка 24 каналу