Бази відпочинку в Україні можуть відновити роботу вже з 10 червня. Умова – у регіоні дотримані всі умови для чергового етапу послаблення карантинних обмежень.

Бази відпочинку відновлять роботу

Згідно з планом виходу з карантину, наступний етап починається з 10 червня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Цей етап передбачає, зокрема, початок функціонування баз відпочинку. Вони зможуть працювати з дотриманням правил, встановлених МОЗ,

– зазначив Степанов.

Обмеження знімуть не всюди

Та додав, що ситуація в різних областях залежатиме від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

"Якщо є можливість переходу до наступного етапу, то в такому випадку бази відпочинку почнуть працювати", – додав міністр. Та пояснив, що при прийнятті рішень керуватимуться правилами адаптивного карантину.

Карантин в Україні: основне

Станом на 8 червня у країні зафіксували 27 тисяч 462 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 797 людей, одужати вдалося 12 тисячам 195.

коронавірусом. Від недуги померли 797 людей, одужати вдалося 12 тисячам 195. 5 червня в Україні ввели черговий етап послаблення карантину, наступний запланований на 10 червня.

послаблення карантину, наступний запланований Київ та чотири області наразі не відповідають показникам для переходу на наступний етап послаблення обмежень.



Як в Україні послабили карантин з 5 червня / Інфографіка 24 каналу