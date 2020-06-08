Базы отдыха в Украине могут возобновить работу уже с 10 июня. Условие – в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантинных ограничений.

Базы отдыха возобновят работу

Согласно плану выхода из карантина, следующий этап начинается с 10 июня, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Этот этап предусматривает, в частности, начало функционирования баз отдыха. Они смогут работать с соблюдением правил, установленных МОЗ,

– отметил Степанов.

Ограничения снимут не везде

И добавил, что ситуация в разных областях будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Если есть возможность перехода к следующему этапу, то в таком случае базы отдыха начнут работать", – добавил министр. И пояснил, что при принятии решений будут руководствоваться правилами адаптивного карантина.

Карантин в Украине: главная

По состоянию на 8 июня в стране зафиксировали 27 тысяч 462 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 797 человек, выздороветь удалось 12 тысячам 195.

5 июня в Украине ввели очередной этап ослабление карантина, следующий запланирован на 10 июня.

Киев и четыре области пока не соответствуют показателям для перехода на следующий этап ослабления ограничений.



Как в Украине ослабили карантин с 5 июня / Инфографика 24 канала