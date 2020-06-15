В Україні поступово відновлюють міжнародне сполучення та відкривають кордони. Водночас напередодні в МЗС не радили українцям цього літа їхати відпочивати за кордон. Зараз же у відомстві запевняють, що не перешкоджатимуть.

Кожен може подорожувати куди хоче, проте варто зважати на небезпеку. Про це Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

Важливо Україна відкрила аеропорти 15 червня: куди можуть полетіти українці

Він зазначив, що МЗС не стоятиме на шляху українців, які хочуть їхати відпочивати за кордон. Проте наголосив, що це досі небезпечно.

Усе, що в моїх силах, – це нагадати, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам'ятайте, що світ досі небезпечний,

– застеріг Кулеба.

Крім того, Кулеба додав, що головні завдання міністерства – це сприяти свободі руху громадян і захищати їхні права за кордоном.

Відновлення міжнародного сполучення в Україні: що відомо

► Україна відкрила аеропорти 15 червня 2020 року. Пункти пропуску діятимуть лише у 12 міжнародних аеропортах України.

► В'їзд в Україну дозволять тим іноземцям, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Якщо ж людина перебувала в такій країні протягом останніх 14 днів, то їй також заборонено в'їжджати на територію України.

► Уже з 15 червня 4 країни почнуть впускати українців:

США (нині там понад 1 мільйон хворих) — без обмежень на кордоні й без тестувань;

(нині там понад 1 мільйон хворих) — без обмежень на кордоні й без тестувань; Албанія (майже 250 хворих) — без обмежень на кордоні й без тестувань;

(майже 250 хворих) — без обмежень на кордоні й без тестувань; Велика Британія (кількість хворих невідома) — 14-денний карантин після прибуття;

(кількість хворих невідома) — 14-денний карантин після прибуття; Туреччина (майже 22 тисячі хворих) — без обмежень на кордоні, але з обов’язковим тестуванням.

► Туніс почне впускати українців із 27 червня. Там іноземців теж тестуватимуть одразу після прибуття.



Які кордони відкриються для українських туристів / Інфографіка 24 каналу