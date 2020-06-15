В Украине постепенно возобновляют международное сообщение и открывают границы. Вместе с тем накануне в МИД не советовали украинцам этим летом ехать отдыхать за границу. Сейчас же в ведомстве уверяют, что не будут препятствовать.

Каждый может путешествовать куда хочет, однако стоит учитывать опасность. Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Укринформ".

Важно Украина открыла аэропорты 15 июня: куда украинцы могут полететь

Он отметил, что МИД не будет стоять на пути украинцев, которые хотят ехать отдыхать за границу. Однако подчеркнул, что это до сих пор опасно.

Все, что в моих силах – это напомнить, что теперь любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир опасен,

– предостерег Кулеба.

Кроме того, Кулеба добавил, что главные задачи министерства – это содействовать свободе движения граждан и защищать их права за границей.

Восстановление международного сообщения в Украине: что известно

► Украина открыла аэропорты 15 июня 2020 года. Пункты пропуска будут действовать лишь в 12 международных аэропортах Украины.

► Въезд в Украину позволят тем иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавирус. Если же человек находился в такой стране в течение последних 14 дней, то ему также запрещено въезжать на территорию Украины.

► Уже с 15 июня 4 страны начнут впускать украинцев:

США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестирований;

(сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестирований; Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестирований;

(почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестирований; Великобритания (Количество больных неизвестна) – 14-дневный карантин по прибытии;

(Количество больных неизвестна) – 14-дневный карантин по прибытии; Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.

► Тунис начнет впускать украинцев с 27 июня. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.

Какие границы откроются для украинских туристов / Инфографика 24 канала